Feira de eletromobilidade na Serra Gaúcha está com 90% dos espaços vendidos

Faltando dois meses para a realização da segunda edição, em Caxias do Sul, a Eletric Move Brasil – Feira de Veículos, Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis já comercializou 90% dos espaços de exposição. O evento mostrará ao público uma diversidade de veículos elétricos, passando pelo ônibus e caminhão aos carros de passeio, e também pelos off roads, patinetes, bicicletas, karts, motos, vans e até protótipo do carro voador. Promovida pela Fluxo Solar Energia, a feira está agendada para ocorrer entre 7 e 10 de novembro, no Parque da Festa Nacional da Uva.

O evento reserva uma programação de painéis durante o 2° Fórum de Eletromobilidade e Sustentabilidade. Serão abordados temas como inteligência artificial, COP 30, mudanças climáticas, políticas públicas, crédito de carbono e carbono zero, linhas de crédito e financiamento, mobilidade sustentável e cidades inteligentes. Entre os painelistas confirmados está o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, empresa responsável pelo lançamento do carro voador no Brasil.

Também haverá um Finep Day, momento em que técnicos da Financiadora de Estudos e Projetos promoverão um encontro para o fomento à inovação por meio de intercâmbios de negócios. O encontro contará ainda com Rodadas de Negócios em parceria com o Sebrae RS, nas quais potenciais compradores e vendedores do segmento de eletromobilidade e energias limpas podem se conectar visando novas oportunidades de mercado.



A Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, com sede em Minas Gerais, agora apoiadora da feira, apresentará o 4º Anuário Brasileiro da Mobilidade Elétrica. O organismo agrega mais de 30 instituições, incluindo órgãos governamentais, agências, indústria, academia e sociedade civil que articulam discussões e iniciativas sobre o assunto. A atuação destas estruturas tem sido fundamental para o avanço da mobilidade elétrica nos Estados Unidos, China, Europa e Chile.



Dentro de um cenário mundial que avança rumo à exigência da mobilidade sustentável, há uma revolução em andamento e, nesse espectro, os carros voadores já são uma realidade. Foi com essa expectativa de trazer a tecnologia para a Eletric Move, que um dos coordenadores da feira e diretor da Fluxo Solar Energia, Adair Fantin, participou, em São Paulo, da Expo eVTOL, evento voltado a negócios com debate de temas sobre o mercado, regulamentação, tecnologia, infraestrutura e energia, entre outros relacionados à mobilidade aérea avançada.



Fantin manteve contatos com diversos operadores e expositores de veículos voadores, e está otimista em relação a trazer empresas e exemplares. "Várias mostraram interesse em estar em Caxias do Sul durante a feira que, aliás, ganha importância estratégica nessa edição por conta de tudo o que o Rio Grande do Sul passou, quando há a necessidade de um esforço de todos para reconstrução do estado e da capacidade produtiva da indústria", observa.



O mercado de carros voadores, antes mesmo de decolar para valer, já é bilionário. De acordo com a McKinsey & Company, a indústria da mobilidade aérea avançada acumula vendas estimadas em US$ 111 bilhões, representando mais de 18 mil eVTOLs, também chamados de "carros voadores" e "drones de passageiros", encomendados em todo o mundo. Esse número é superior à carteira atual de pedidos por aviões comerciais.



O Brasil já tem um papel relevante nesse setor com a criação da Eve Air Mobility, pertencente à Embraer e que possui a maior carteira de pedidos por essas aeronaves, chegando perto de 3 mil unidades. No país, também há operadores já definidos, como Azul, Gol, Helisul e Avantto, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China em número de aeronaves compradas.