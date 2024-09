Usina solar em Canguçu entrará em operação até o final do ano

A implantação de uma usina solar no município de Canguçu com 3,5 MWp de capacidade (suficiente para abastecer cerca de 1,2 mil moradias) já está praticamente concluída e sua operação deve iniciar antes do fim de 2024. O aporte no projeto do Grupo HCC Energia Solar é estimado em aproximadamente R$ 10 milhões e será feito através de uma plataforma de blockchain, na forma de investimento comunitário (atividade conhecida como tokenização).

O diretor da HCC Engenharia, Luiz Wagner, detalha que cerca de 70% dos recursos aplicados no empreendimento serão arcados pela HCC e os 30% restantes ficarão por conta de investidores que apostam nesse modelo de negócio para futuramente serem rentabilizados com os dividendos referentes ao “aluguel” da usina. “Isso auxilia a companhia a conseguir o recurso necessário para a construção do ativo”, argumenta Wagner.

Ele recorda que o projeto vem sendo desenvolvido há cerca de dois anos, quando se percebeu a viabilidade econômica para ir adiante com a proposta. “E procuramos inovar com o investimento compartilhado”, ressalta. Entre os empreendedores em iniciativas semelhantes envolvendo tokens, aponta o diretor da HCC Engenharia, estão usualmente investidores acostumados a lidar com criptoativos. Já do lado dos consumidores que normalmente adquirem a energia das usinas formando consórcios estão farmácias, postos de combustíveis, redes de hotéis, restaurantes, condomínios, entre outros.

Wagner informa que o grupo HCC já possui duas usinas solares próprias em operação no Rio Grande do Sul, nas cidades de Barra do Quaraí e Itaqui, além de outras estruturas de terceiros que são administradas pela empresa. De acordo com ele, as perspectivas para a geração fotovoltaica, para os próximos anos, são promissoras.

“Eu tenho certeza que será o sol a principal fonte energética do País nos próximos anos”, prevê Wagner. Ele justifica a sua projeção lembrando que os equipamentos de produção fotovoltaica têm um custo competitivo e a posição geográfica brasileira para a irradiação solar é excelente para a geração de energia.