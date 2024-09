Infraero comanda no RS reuniões sobre aeroportos de Torres e Canela

O presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Rogério Barzellay, juntamente com o diretor de projeto da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Milton Zuanazzi, se reúne hoje à tarde com a prefeitura de Torres e autoridades locais para apresentar o cronograma oficial de obras que permitirá a operação de voos comerciais no terminal da cidade do Litoral Norte. A reunião será coordenada pela Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) e acontece no próprio aeroporto (RS-389 - Estrada do Mar - KM 78). Já amanhã pela manhã, outro encontro nos mesmos moldes acontecerá em Canela, para tratar do aeroporto regional da Serra.

O repasse dos dois aeroportos à Infraero foi confirmado à empresa pelo Ministério de Portos e Aeroportos, que editou, no dia 2 de setembro, as portarias nº 422/2024 e 423/2024. Com isso, a Infraero passa a operar os dois treminais, que devem estar aptos a receber voos até o final do ano.

No caso do aeroporto de Torres, as obras podem ficar prontas nas próximas semanas, permitindo que o aeroporto receba aeronaves de grande porte. Conforme Zuanazzi explicou em entrevista ao Jornal do Comércio na semana passada, após a conclusão das melhorias será necessário "convencer as companhias" a incluírem os aeroportos em suas rotas.

Para o presidente da Amlinorte e prefeito de Maquiné, João Marcos dos Santos, a entrada da Infraero no aeroporto de Torres é fundamental neste momento. "É um pontapé inicial, nunca houve voo comercial", afirmou. Na visão dele, o aeroporto irá fomentar o turismo em todo o Litoral. "Até porque temos acesso à Serra Gaúcha pela Rota do Sol, é um aeroporto muito bem localizado", destacou.

Ele ressaltou ainda que essa será uma alternativa além do Aeroporto Salgado Filho. "O aeroporto mais próximo é o de Caxias. O pessoal do Litoral está indo para Florianópolis para voar, são quatro horas de viagem. Mesmo de Porto Alegre é uma hora e meia de viagem. Então, vai facilitar", explicou.

Ele também considera que a reunião servirá para motivar a Infraero. "Vai mostrar que existe apoio local para as operações deste aeroporto", comentou. De acordo com Zuanazzi, todas as obras serão custeadas com recursos da Infraero, mas o valor do investimento necessário ainda não foi detalhado. Após a conclusão das melhorias, ele destaca que a Infraero tem a outorga para operar os aeroportos pelo tempo que desejar.

Em Canela, a Infraero planeja investir na duplicação da largura da pista, que atualmente possui 18 metros, além de melhorias na área de embarque. Mesmo assim, o aeroporto só poderá receber aviões ATR-72, com capacidade para transportar 72 passageiros.

Em conversa com o JC, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), Maurício Boniatti, garantiu que as operações farão muita diferença para a região, que, após o fechamento do Aeroporto Salgado Filho em decorrência das cheias em maio, viu a receita com o turismo despencar. "Será uma virada de chave", ponderou.

As obras de recuperação no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, estão na reta final, o que deve, juntamente com os aeroportos de Torres e Canela, aumentar a capacidade para suprir a demanda de voos no Estado. A previsão é que o terminal volte a receber voos domésticos no dia 21 de outubro, com um total inicial de 50 voos diários (350 por semana) entre 10h e 22h. As companhias aéreas Azul, Gol e Latam confirmaram a retomada de seus voos e já abriram as vendas de bilhetes.