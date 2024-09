Forbal Automotive amplia mercados no exterior

De Caxias do Sul

Iniciadas em 2015 como medida para amenizar os efeitos do enfraquecimento do mercado interno, as exportações estão consolidadas como estratégia essencial para o plano de crescimento da Forbal Automotive, de Flores da Cunha. No momento responsáveis por 10% do faturamento, as vendas externas vêm experimentando expansão contínua nos últimos anos e devem representar, em 2027, o dobro do índice atual. "A meta inicial era 2025, mas por causa do crescimento dos negócios no país o plano foi revisado", assinala o CEO Giuliano Santos.



As exportações cresceram 17,8% no ano passado em relação a 2022, com avanços nos clientes já tradicionais, mas principalmente na ampliação da carteira. Exemplo é a abertura de mercado na República Dominicana, decorrência da participação em uma rodada de negócios na capital Santo Domingo. No primeiro semestre deste ano registrou alta de 18% na comparação com igual período de 2023. Os embarques seguem para 12 países, mas os principais importadores são México, Chile, Peru, Bolívia e Uruguai. "Praticamente dobramos o número de clientes atendidos em outros países", afirma.



A expansão dos negócios para outros mercados e continentes avança além da América Latina. Os Estados Unidos estão na mira desde 2022 e, a partir de 2025, sediarão um warehouse (armazém), consolidando o projeto Forbal USA. Estudos confirmaram a viabilidade de negócios em terras americanas, com extensão também para o México. "A América do Norte foi uma grata surpresa em 2024. O México apresentou demandas relevantes desde o ano passado, quando foi o nosso principal mercado, e tem servido de laboratório para testar alguns componentes que podem ser exportados também para clientes nos Estados Unidos", acrescenta. A empresa prospectou oportunidades na África do Sul, por meio de rodadas de negócios, e em Angola, além de visitas a clientes no Chile e a uma feira no México.