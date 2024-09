Venda de veículos tem alta de 14,3% em agosto, aponta Fenabrave

Com 237,4 mil unidades emplacadas, as vendas de veículos novos tiveram crescimento de 14,3% no mês passado no mercado brasileiro, ante agosto de 2023. O resultado, que engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foi divulgado ontem pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

• LEIA TAMBÉM: Projeto de combustíveis do futuro avança em comissão do Senado



O desempenho, que supera as previsões das montadoras, é atribuído à melhora nas condições de crédito, com a queda dos juros, ao mercado de trabalho aquecido e ao aumento da renda, além da demanda firme das locadoras de automóveis, que estão renovando frotas.



O resultado eleva para 13,4% o crescimento das vendas de veículos no acumulado desde o início do ano. De janeiro a agosto, foram licenciados 1,62 milhão de veículos no Brasil. Na comparação com julho, melhor resultado mensal do ano, as vendas caíram 1,6%, mas essa variação negativa é explicada pelo calendário com um dia útil a menos de vendas em agosto.



As vendas de motos tiveram crescimento de 14,8% em agosto, ante o mesmo período de 2023, chegando a 163,9 mil unidades. O desempenho, que supera as previsões das montadoras, é atribuído à, com a queda dos juros, ao mercado de trabalho aquecido e ao aumento da renda, além da demanda firme das locadoras de automóveis, que estão renovando frotas.O resultado eleva para 13,4% o crescimento das vendas de veículos no acumulado desde o início do ano. De janeiro a agosto,no Brasil. Na comparação com julho, melhor resultado mensal do ano, as vendas caíram 1,6%, mas essa variação negativa é explicada pelo calendário com um dia útil a menos de vendas em agosto.As vendas de motos tiveram, ante o mesmo período de 2023, chegando a 163,9 mil unidades.