Moradores de Canoas recebem as primeiras geladeiras do Programa de Eficiência Energética da RGE

A RGE, distribuidora do Grupo CPFL no Rio Grande do Sul, inicia nesta quarta-feira (4) a entrega das primeiras geladeiras adquiridas com recursos do Programa de Eficiência Energética, em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em evento que ocorrerá no bairro Rio Branco em Canoas, moradores atingidos pela enchente dos condomínios Arlindo Krentz e Ilha das Garças serão os primeiros contemplados com o benefício da substituição de geladeiras e lâmpadas por modelos mais eficientes.

De acordo com nota da concessionária, a iniciativa envolve, ainda, municípios da Região Metropolitana e do Vale do Taquari, áreas mais afetadas pelas enchentes. Além da substituição de geladeiras e lâmpadas, o projeto prevê a reforma de padrões de entrada e instalação de chuveiros inteligentes. As primeiras cidades a serem atendidas com 1,9 mil geladeiras são: Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Lajeado, Estrela, Rio Pardo e Encantado. As reformas de 1,9 mil padrões de entrada de energia acontecerão inicialmente em todos os municípios do Vale do Taquari.

Os chuveiros inteligentes (trocadores de calor) serão destinados para 1 mil residências de Lajeado, Rio Pardo, Encantado e Estrela. Já as entregas de 100 mil lâmpadas LEDs ocorrem simultaneamente em todos os municípios onde estiverem ocorrendo as demais ações. Além de propiciar a substituição de equipamentos danificados pela enchente, a iniciativa fornecerá equipamentos mais eficientes em comparação com os que existiam, gerando uma economia anual de aproximadamente R$ 2,3 milhões na conta dos clientes beneficiados, o que seria equivalente ao abastecimento de energia um município como Encantado, por um mês.