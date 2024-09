Bairro Restinga tem feirão de empregos nesta terça-feira

O Sine Municipal promove nesta terça-feira (3) um feirão de empregos no bairro Restinga entre as 9h e 16h. Os atendimentos acontecem na Associação do Comércio e Indústria da Restinga – Acir (rua Álvaro Diffini, 400). As informações são da prefeitura de Porto Alegre. No total, são 2,5 mil vagas de trabalho, sendo 100 para menor aprendiz, e 20 empresas participantes, com entrevistas no local. Haverá palestras sobre o mercado de trabalho e serviço de encaminhamento para vagas, tanto para contratação via CLT, quanto para estágio e para Pessoas com Deficiência (PcD). Não há qualquer custo para participação. Programação das palestras• 10h - Desenvolvimento de habilidades interpessoais: maximizando sua performance no ambiente profissional - Luis Gustavo Razzera Maciel - SenacTech• 11h - Preparação estratégica para entrevistas de emprego: como se destacar e conquistar a vaga desejada - Deyse Cristina Frizzo Sampaio - SenacTech• 14h - Desvendando o Microcrédito Juro Zero: Um guia passo a passo para empreendedores formais e informais - Simone de Freitas - Banco do Empreendedor• 15h - Comunicação efetiva no local de trabalho: técnicas para construir relações produtivas - Gabriela Zambrano - Senac