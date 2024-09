Haddad: déficit anunciado do Governo Central em julho está em linha com metas do ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (30) que o resultado primário do Governo Central — formado pelo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central — registrado em julho, divulgado pelo BC, veio "completamente em linha com as metas do ano".

Embora o rombo do setor público consolidado do mês passado tenha surpreendido negativamente o mercado, o resultado isolado do Governo Central que será apresentado pelo Tesouro Nacional deverá vir próximo das estimativas, segundo fontes.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), por exemplo, calcula que o déficit primário para o mês passado fechou em R$ 8,5 bilhões. Pela metodologia do BC, o déficit do Governo Central ficou em R$ 8,618 bilhões.

déficit primário de R$ 21,348 bilhões O BC divulgou nesta sexta que o setor público consolidado — que inclui Governo Central, estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras — teveem julho.

O número surpreendeu porque a mediana do mercado indicava déficit de R$ 6,70 bilhões nessas contas, com estimativas que variavam de déficit de R$ 13,80 bilhões a superávit de R$ 6,10 bilhões. Mas a maior surpresa veio do rombo registrado dos governos regionais, que ficou em R$ 11,038 bilhões.

Haddad comentou o dado lembrando que, em ano eleitoral, os prefeitos avançam com seus gastos nos primeiros nove meses e depois freiam para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Para o ministro, houve uma interpretação errada dos dados hoje, ao se confundir o resultado do setor consolidado com o do governo central. Ele comentou ter passado a manhã conversando com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, para entender o que havia acontecido.

"Esse ano a meta é zero com banda de 0,25%. Teve interpretação errada sobre divulgação do BC, pegaram o déficit do setor público todo e atribuíram ao governo federal, mas nosso déficit anunciado é completamente em linha com as metas do ano", disse em evento em São Paulo.

Ele ainda lembrou que as projeções da Focus para o déficit neste ano eram piores no início do ano, o que, para ele, não fazia sentido, tendo em vista as medidas que o governo conseguiu aprovar no Congresso. "Aí pega as projeções da Focus, era de 0,8% a 1% déficit, como vou fazer déficit perto do ano passado com tudo que aprovei? Aí mercado dizendo que seria maior, pressionando dólar, juro, BC, e eu dizia que não casavam os números. Então existe aí uma questão que tem que ver com mercado financeiro, BC IPCA-15 veio a 0,19%, com tudo que estão falando de pressão inflacionária. O índice de desconforto, que é a soma da inflação com desemprego, é o menor da história", disse o ministro.

Haddad comentou ainda que 1 ponto percentual do déficit de 2,1% registrado no ano passado foi resultado de problemas herdados do governo passado, como a indenização aos governadores e o "calote" dos precatórios. "Eu prometi 1% de déficit no ano passado, todo mundo dizia que era impossível", afirmou.