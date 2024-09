Cânions de Cambará do Sul e Praia Grande terão 15% de desconto em setembro

A Urbia, concessionária responsável pela visitação dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC), oferece, no próximo mês, 15% de desconto nos ingressos comprados pela internet. A Campanha Setembro Gaúcho foi idealizada em homenagem aos festejos Farroupilhas. As entradas com desconto são para os cânions Fortaleza e Itaimbezinho, além da trilha do Rio do Boi, em Santa Catarina. É possível comprar os ingressos com o incentivo a partir do dia 1º de setembro.



A promoção é válida para visitantes de origem de todos os estados. Durante o mês, o valor do ingresso sai de R$ 102,00 (inteira) para R$ 86,70 e de R$ 71,50 (para pessoas acima de 60 anos) para R$ 60,00. A venda e utilização dos ingressos com desconto acontece de 1o a 30 de setembro.



Sobre a Urbia

Criada em 2019, pela Construcap, a Urbia Gestão de Parques tem quatro concessões especializadas na gestão de parques públicos, urbanos e naturais, hoje concentradas nas regiões Sul e Sudeste do país. Desde 2021, no Rio Grande do Sul, a Urbia administra os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, considerando suas principais áreas de visitação - às áreas do Cânion Fortaleza, Cânion Itaimbezinho e Rio do Boi, situadas em Cambará do Sul e em Praia Grande (cidade localizada em Santa Catarina); No Paraná, a Urbia faz a gestão das Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional localizado em Foz do Iguaçu, em parceria com o Grupo Cataratas, com os mesmos propósitos e modelos de gestão. Recentemente, também em parceria com o Grupo Cataratas, a Construcap sagrou-se vencedora da licitação do Parque Nacional de Jericoacoara, cujo contrato já foi assinado. A primeira concessão do grupo foi a Urbia Gestão de Parques de São Paulo, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada para cuidar da gestão dos seis parques paulistanos (Ibirapuera, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado).