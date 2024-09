Banco Central volta a intervir no câmbio e faz segundo leilão do dia

O Banco Central (BC) voltou a intervir no câmbio nesta sexta-feira (30), dessa vez em leilão adicional de 30 mil contratos de swap cambial no início da tarde.

A operação ocorre após a venda de US$ 1,5 bilhão pela manhã no mercado de dólares à vista, marcando a terceira intervenção do BC desde o início do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No swap cambial, a autarquia faz uma espécie de venda de dólares no mercado futuro, como forma de assegurar que há oferta para atender à demanda pela moeda. Trata-se de um instrumento de controle da cotação, para evitar grandes flutuações e disfuncionalidades.

O BC anunciou a operação no início da tarde e ela ocorreu entre 12h50min e 13h desta sexta-feira, dia de formação da Ptax — uma taxa de câmbio que serve de base para a liquidação de contratos futuros, elaborada sempre no último dia útil do mês.

A alta da moeda, porém, não foi contida após a intervenção do BC, com pressão dos dados de inflação dos Estados Unidos e cautela diante dos riscos fiscais do país, em dia de envio do Projeto de Lei do Orçamento de 2025 ao Congresso Nacional.

A divisa começou o dia em queda de 0,81%, mas virou para alta de mais de 1% ao término do leilão, às 9h35min. Os dados do PCE (índice de preços de despesas de consumo pessoal, na sigla em inglês) foram divulgados às 9h30. Com a venda dos contratos de swap, a moeda desacelerou alta a 0,30%, cotada a R$ 5,639 na venda por volta das 13h45.

Diante da disparada do dólar nos últimos dias, a autoridade monetária já havia feito um leilão de US$ 1,5 bilhão no mercado à vista. A mais recente operação desse tipo ocorreu em dezembro de 2021, no valor total de US$ 500 milhões. Já a última venda de dólar à vista aconteceu em abril de 2022, com valor de US$ 571 milhões.

O leilão atendeu ao rebalanceamento de um dos principais índices de referência para investidores que aplicam em Bolsas de valores internacionais, chamado Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Também nesta manhã, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que a autarquia fará mais intervenções no câmbio se necessário, ressaltando que a moeda é flutuante e que as atuações acontecem em momentos de disfuncionalidade no mercado.

"A gente está tendo um movimento de fluxo atípico por um rebalanceamento de um índice... Cabe ao BC mapear qual o tamanho desse desbalanceamento, quanto precisa para suprir esse fluxo que é atípico, e a gente também está olhando a diferença do que a gente entende que é um descolamento muito grande dos fundamentos, às vezes por critério de liquidez, às vezes por ruídos de curto prazo", disse, em evento promovido pela XP Investimentos.