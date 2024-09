Termina hoje prazo para contribuintes do RS enviarem a declaração do IR

O prazo para que os gaúchos façam a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 acaba nesta sexta-feira (30). O vencimento inicial tinha como data limite 31 de maio, mas foi estendido devido às enchestes que atingiram o Rio Grande do Sul à época.

Dessa forma, os residentes de 336 munícipios gaúchos que entraram em estado de calamidade pública tiveram o prazo aumentando em 90 dias. O encerramento acontece nesta sexta-feira por se tratar do último dia útil do mês de agosto.

Os contribuintes que não entregarem o documento na data prevista terão de pagar uma multa de R$ 165,74, que pode chegar, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda.

No balanço divulgado pela Receita até às 17h de quarta-feira (28), tinham sido entregues 2.867.507 declarações de moradores do Rio Grande do Sul.