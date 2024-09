Com apoio do BRDE, indústria de papéis investirá R$ 63 milhões após ser afetada por eventos climáticos

Em evento que contou com a presença do governador Eduardo Leite, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Astória Papéis Ltda celebraram, nesta quinta-feira (29), financimento que superam R$ 63 milhões em investimentos no parque localizado no município de Gravataí. A empresa foi atingida pelos eventos climáticos que assolaram o Rio Grande do Sul no mês de maio, danificando pavilhões e equipamentos. Com o financiamento, a Astória irá expandir e modernizar a sua unidade, bem como implantar um novo sistema de geração de vapor usando fontes de biomassa.



O governador enalteceu a determinação da empresa em retomar sua produção, numa demonstração de resiliência diante da calamidade. “Estamos, na verdade, prestigiando o que de melhor esse Estado tem, que são os empreendedores. São as pessoas que trabalham, que empreendem e fazem sermos fortes e geram riqueza”, afirmou Leite. Ele observou que, a exemplo da Astória, outras empresas igualmente estão acessando aos financiamentos de diferentes fontes. “Fiquem firmes, persistam e insistam, porque nós vamos estar juntos para poder fazer com que essa jornada seja produtiva”, acrescentou o governador.

Além de expandir o parque e renovar a estrutura de máquinas para moderizar a produção, a empresa estará destinando R$ 9 milhões do total financiado para investir em um projeto inovador. A Astória irá implantar um novo sistema automatizado de caldeira de geração de vapor, com o objetivo de aumento da eficiência produtiva e utilização de múltiplas fontes de biomassa. “Estamos apoiando a empresa não apenas na sua retomada após o maior desastre climático da nossa história, mas também na sua modernização. Buscar maior produtividade alinhada às questões de sustentabilidade caracterizam a atuação do BRDE”, salientou o diretor-presidente do banco, Ranolfo Vieira Júnior.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, a parceria do BRDE com a Astória é um exemplo importante para a retomada da economia gaúcha. “Seguir investindo e produzindo, mesmo diante de tantas dificuldades que muitos estão enfrentando, significa uma alavanca importante na reconstrução do nosso estado”, frisou Polo



Mercado internacional

A empresa tem uma trajetória de 45 anos e, durante a última enchente, vários pavilhões foram invadidos pelas águas. Além de comprometer máquinas, equipamentos e componentes eletrônicos, a inundação inutilizou o estoque de papel e de matéria prima usado na produção das linhas de de higiene pessoal e limpeza em geral. “Vivemos o momento mais desafiador da nossa trajetória. E o governo do Estado e o BRDE foram os primeiros a nos estender as mãos, o que será fundamental para continuarmos atuando”, reconheceu o diretor Financeiro da Astória, Gusta vo Lied Justo.

Os produtos são distribuídos em milhares de pontos de vendas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e países da América do Sul. O evento realizado na Casa do BRDE na Expointer contou com as presenças do chefe da Casa Civil, Arthur Lemos; do líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, e do diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto.