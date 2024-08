Pela primeira vez após enchentes, RS volta a ter saldo positivo na geração de empregos

O Rio Grande do Sul registrou saldo positivo no mês de julho, com abertura de 6.690 novos postos de trabalho formais, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados nesta quarta-feira (28). Após a enchente de maio, esse é o primeiro mês que o Estado apresenta saldo positivo. Os dados são da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS.

Foram 129.392 contratações e 122.702 desligamentos no mês. Em 2024, o Estado criou 45.329 mil vagas de trabalho com carteira assinada.

O setor de serviços liderou o ranking de saldos positivos com 2.249 postos de trabalho com carteira assinada, seguido pelo de construção, com 2.090, comércio, com 1.344, e indústria, com 1.163. O único setor que demitiu mais do que contratou foi o da agropecuária, que gerou saldo negativo de 156.

No acumulado de 2024, o saldo do Estado também é positivo. De janeiro a julho, foram

914.489 admissões e 869.160 demissões. O setor de serviços lidera as contratações, com o saldo de 22.801 mil postos de trabalho formais no ano.