BYD deve começar a produzir carro híbrido flex no País

A chinesa BYD começará a produzir veículos híbridos -elétricos e a gasolina ou etanol- no Brasil a partir do primeiro semestre de 2025, em sua planta em Camaçari, na Bahia, segundo afirmou o vice-presidente e diretor comercial e de marketing da BYD, Alexandre Baldy, em conferência anual do Santander.

A meta da empresa é investir em tecnologia até que se atinja um modelo de carro flexível, que funcione a etanol ou gasolina e eletricidade, trazendo maior aproveitamento do álcool produzido da cana-de-açúcar no país, aproveitando as matrizes brasileiras abundantes, que podem nos colocar na dianteira da inovação energética no mundo.

"Queremos extinguir que o etanol só seja compensador se for 70% da gasolina. Espero que a gente não perca da oportunidade [de estar na dianteira da transição energética]", disse.

O modelo a ser montado em Camaçari é o SUV Song, já vendido no Brasil nas versões pro e plus, por valores que vão de

R$ 200 mil a R$ 240 mil.

O percentual de veículos elétricos comercializados no país subiu de 2,5% em 2023 para 5%, em 2024. A meta é que, em 2025, a venda de carros do tipo seja novamente o dobro. Baldy diz que a BYD projeta o país com 70% de carros híbridos e de 30% de 100% elétricos. O maior empecilho hoje, no entanto, está na capacidade de distribuição de pontos de abastecimento elétrico no Brasil, dado o tamanho do país, embora a BYD já desenvolveu tecnologia de veículo que roda mil quilômetros após estar com 100% de sua carga de bateria.