Sindilojas Caxias promove Simpósio Estadual do Varejo

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

Com o tema "Faça a diferença", o Sindilojas Caxias realiza nesta quinta (29) a sexta edição do Simpósio Estadual do Varejo. Das 8h às 18h, no Intercity Hotel Caxias, a programação contemplará palestras sobre assuntos relacionados à tecnologia e sustentabilidade, como tendências, ferramentas de gestão para facilitar o dia a dia e aproveitamento inteligente de recursos. São mais de 10 horas de conteúdo com palestras simultaneamente em dois locais: o Palco Principal e a Arena Sebrae.



Entre as atrações do Palco Principal estão nomes como a mentora de negócios de moda e um dos principais nomes do mercado varejista, Alzira Vasconcelos, as atrizes Danni Suzuki e Mariana Xavier, e o músico Marco Túlio Lara, trazendo tópicos pertinentes não somente ao mercado, mas também ao comportamento tanto do consumidor quanto do varejista. Na Arena Sebrae os participantes terão palestras com profissionais de referência no mercado local, como o escritor e filósofo Gilmar Marcílio, o empresário Neco Argenta e o case Criamigos, com as sócias fundadoras Veronicah Sella e Natiele Krassmann Silveira, entre outros. O objetivo da ação é apresentar práticas que beneficiem o dia a dia dos varejistas.



O evento terá ainda um pitch de startups para o varejo, trazendo empresas selecionadas pelo Sebrae RS para falar sobre a tecnologia que utilizam, seus produtos e serviços, diferenciais e como o comércio varejista pode usufruir dessas soluções. Em paralelo com a programação ocorrerá a Feira de Conexões.



Para o presidente do Sindilojas Caxias, Rossano Boff, essa edição vem de encontro às demandas de um segmento que se vê em um novo momento de desafio. "As palestras e atividades contemplarão temas sobre tendências e ferramentas de gestão para facilitar o dia-a-dia e aproveitamento inteligente dos recursos. Ainda vamos debater assuntos que são essenciais ao varejo, como atendimento ao cliente e proporcionar experiências diferenciadas aos consumidores", aponta.