Usaflex reforma no Instituto Santíssima Trindade em Três Coroas

Com foco no bem-estar de cidadãos em situação de vulnerabilidade no Rio Grande do Sul, a Usaflex inaugura uma sala reformada no Instituto Santíssima Trindade, uma instituição localizada em Três Coroas que atende 120 pessoas. Esta iniciativa faz parte de um projeto social mais amplo da empresa, iniciado no final de 2023, com o objetivo de melhorar as condições de estudo e convivência em espaços que atendem a crianças carentes.



A motivação para investir na reforma surgiu durante o planejamento da Convenção de Franqueados da Usaflex no final do ano passado, momento em que, em vez de investir em presentes tradicionais, a empresa decidiu reverter o valor para uma causa social, marcando seus 25 anos com um gesto de gratidão e responsabilidade social.



A sala reformada passou por uma transformação completa, liderada pela DW Engenharia e Arquitetura, com o projeto desenvolvido pelo Engenheiro Civil Daniel Wilbert e o arquiteto e urbanista Patrique F. Arnold à frente da concepção. As melhorias incluíram pintura, climatização, renovação do piso, além da instalação de novos móveis adequados para as atividades das crianças. A decoração, planejada para criar um ambiente acolhedor e estimulante, incluiu cores vibrantes e elementos lúdicos, visando tornar o espaço mais atrativo e propício ao aprendizado.

A maior parte do investimento necessário para a reforma foi providenciada pela Usaflex, que também contou com o apoio de uma rede de fornecedores da região. Essas empresas, como a Berti Instaladora, Gryn Móveis Sob Medida, LCR Construções, In Lux Cortinas e Persianas, contribuíram com doações para complementar o projeto.



A Usaflex já está planejando a continuidade das reformas em uma sala do Lar Padilha-ABEFI em Taquara, com o objetivo de estender os benefícios dessa iniciativa a um número ainda maior de pessoas.