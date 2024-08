RGE é eleita a melhor distribuidora da Região Sul pela Abradee

Pelo segundo ano consecutivo, a RGE foi eleita a melhor distribuidora da Região Sul do Brasil, entre as empresas com mais de 500 mil unidades consumidoras, pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). O Prêmio Abradee 2024, que está em sua 26ª edição, é uma das mais importantes premiações do setor, avaliando 40 concessionárias responsáveis por 99,6% do mercado brasileiro de energia elétrica, com base em 23 indicadores de desempenho.

A RGE é responsável por distribuir 65% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul e atender mais de 3 milhões de clientes em 381 municípios gaúchos. A concessionária é hoje a maior distribuidora da CPFL Energia em extensão territorial e número de cidades atendidas. A área de concessão da companhia, que é resultado do agrupamento das distribuidoras RGE e RGE Sul, realizado em janeiro de 2019, totaliza 189 mil quilômetros quadrados de extensão, abrangendo as áreas urbanas e rurais das regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Estado.