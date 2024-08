Trinta mil pratos de comida são doados ao Banco de Alimentos

Dez toneladas de alimentos, ou o equivalente a 30 mil pratos de comida e de outros produtos foram arrecadados pelos voluntários do Banco de Alimentos, na última noite da Expoagas, maior feira do setor supermercadista do Cone Sul, realizada no período de 20 a 22 agosto, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).



O Paulo Renê Bernhard, presidente da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul informa que as doações vão atender cerca de 300 organizações sociais cadastradas, incluindo escolas de ensino infantil, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e associações de bairros para mitigar a fome existente.



Bernhard explica que os expositores da feira participaram contribuindo generosamente com as doações. “A ação, além de evitar o desperdício, também fortaleceu a missão do Banco de Alimentos de Porto Alegre, que, com o apoio da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), se compromete diariamente a combater a fome em todo o Rio Grande do Sul”, cita.



De acordo com o presidente da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, seguindo os preceitos rigorosos de governança ambiental, social e corporativa (ESG), a Associação Gaúcha de Supermercados, em eventos como a Expoagas, reafirma seu compromisso com a sustentabilidade ao direcionar os alimentos arrecadados dos estandes expositores para o Banco de Alimentos.



“A AGAS, uma das fundadoras do Banco de Alimentos no ano 2000, continua sendo uma das maiores apoiadoras na luta contra a fome, tanto durante a Expoagas quanto em campanhas contínuas em frente aos supermercados, como o Sábado Solidário, Natal do Bem, Super Natal e Trote Solidário”, explica.



As iniciativas, segundo Bernhard, se estendem por todo o Rio Grande do Sul e resultam em arrecadações significativas, contribuindo para a manutenção dos Bancos de Alimentos locais e fortalecendo o impacto social em toda a região.



“Somam-se ao sucesso desta operação, a logística, apoio vital do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs) e do Centro Empresarial Porto Seco (Ceporto), que, juntos, garantem que os alimentos e outros itens essenciais cheguem às mãos daqueles que mais precisam, reforçando assim a rede de solidariedade que move o Estado”.



Sobre a Rede de Bancos de Alimentos



A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul foi criada em 2007, com o objetivo de ampliar as atividades do Banco de Alimentos de Porto Alegre, o primeiro Banco de Alimentos criado no Brasil.



“A Rede visa estabelecer uma padronização de serviços e alinhamento da metodologia, levando os benefícios do Banco de Alimentos para todo o Estado”, reafirma o propósito. Atualmente são 30 Bancos de Alimentos associados no Rio Grande do Sul, abrangendo 30 municípios.



“Os Banco de Alimentos é uma iniciativa que nasceu dentro da Fiergs e compartilha com os empresários, principalmente da área de alimentação, mas não só da área de alimentação, nós temos parcerias de outros segmentos. Isto permite atender nosso propósito que é o de combater a fome e de combater os desperdícios e cuidar da segurança alimentar, uma vez que nós contamos com todas as faculdades (gaúchas), principalmente, de áreas como Nutrição, Engenharia Alimentar e entre outras”, salienta.



Ele diz que assim como essa iniciativa criada no Estado, existem outras ações similares no mundo com o objetivo de combater a fome e os desperdícios. “Em dezembro deste ano, vamos completar 24 anos de fundação do Banco de Alimentos no Rio Grande do Sul e em 2025, vamos marcar o Jubileu de Prata -,porém, é lamentável que se fale em festejar a data de uma iniciativa como essa, que tem como objetivo cuidar daquela que é maior tragédia do mundo, que é a fome, mas nós nos orgulhamos - de pelo menos ter criado essa iniciativa aqui – e é um legado pelo nosso Estado, para o nosso País”, destaca.



Durante as enchentes, em maio deste ano



Bernhard informa que, realmente, houve um volume acentuado de doações, durante o período das enchentes, em maio deste ano. Segundo ele, muitas doações e ações de solidariedade se multiplicaram em apoio ao Rio Grande do Sul, mas passado o tempo, naturalmente, as coisas voltam a ser como antes.



“Porém, os Bancos de Alimentos necessitam sempre repor os seus estoques, por causa do próprio período de validade dos produtos doados, além disso, muitas pessoas, que também perderam suas casas, ainda precisam de auxilio de todos os tipos”, destaca. O dirigente lembra que durante as enchentes, em maio, junho e julho, cerca de 4 milhões de quilos de alimentos foram doados através da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul.



Durante a pandemia da Covid-19



Mais de 70 milhões de quilos de alimentos já foram doados através dos Bancos de Alimentos associados. Somente no período da pandemia, os Bancos de Alimentos associados à Rede doaram mais de 14 milhões de quilos de alimentos, os quais foram distribuídos para 964 entidades e milhares de famílias, contribuindo para a alimentação de 3 milhões de pessoas.