Resultados do Previmpa 2023 são apresentados em audiência pública

Nesta quarta-feira (21) foi realizada a audiência pública para a apresentação dos resultados do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (Previmpa) referentes ao ano de 2023. Durante o evento, foram divulgados dados sobre a situação e o desempenho do regime previdenciário do servidores municipais de Porto Alegre.

• LEIA TAMBÉM: STJ mantém Selic como taxa padrão para correção de dívidas

Em 2023, o Previmpa possuía 13.062 aposentados e 4.326 pensionistas. O número de servidores ativos era de 12.850. No regime de repartição simples, havia 19.004 integrantes, cujas contribuições, juntamente à porção patronal, são utilizadas para o pagamento de todas as aposentadorias e pensões desse regime.

Já o regime capitalizado contava com 11.234 participantes, e as contribuições previdenciárias dos servidores, somadas à parte patronal, são aplicadas no mercado financeiro para formar um fundo que garante o pagamento dos benefícios futuros.

Em termos de despesas com aposentadorias, entre janeiro e dezembro de 2023, foram registrados R$ 1.455.586.333,62 no regime de repartição simples e R$ 57.406.824,67 no regime capitalizado.

Também foi apresentado o Relatório de Acompanhamento de Resultados e Riscos da Carteira de Investimentos do Previmpa, com competência de dezembro de 2023. O rendimento acumulado no ano foi de 13,98%, superando a meta estabelecida de 10,11%. O patrimônio do regime capitalizado alcançou o valor de R$ 4.275.986.847,58.