McDia Feliz 2024 acontece no sábado (24) e vai beneficiar famílias gaúchas atingidas pelas cheias

Marcado para o dia 24 de agosto, o McDia Feliz 2024 chega à sua 36ª edição celebrando mais de três décadas de impacto positivo na sociedade. A campanha, uma das principais em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis no Brasil, destinará uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac (R$1 de cada sanduíche) para contribuir com a recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O valor será somado a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados, administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuam com a recuperação do estado.



A venda do Big Mac no próximo sábado também beneficiará instituições que lutam contra o câncer infantil. No Rio Grande do Sul serão beneficiados, ainda, o Instituto do Câncer Infantil (ICI-RS) localizado em Porto Alegre, a Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha (DOMUS), de Caxias do Sul, e a Liga Feminina de Combate ao Câncer - Centro Assistencial à Criança com Câncer (CACC), de Passo Fundo. A ação também beneficia projetos na área da educação, através do Instituto Ayrton Senna.

A ação tem a cantora Ivete Sangalo como embaixadora. Uma das personalidades mais populares e admiradas do Brasil, Ivete usará sua influência e carisma para convocar milhares de apoiadores em todo o país e atrair multidões para essa corrente do bem, atuando em prol da saúde e da educação.



“O McDia Feliz é uma campanha de solidariedade. E tudo o que envolve solidariedade, empatia e transformação é bem-vindo. Estou muito orgulhosa e feliz por fazer parte desse movimento, e será, por mais um ano, uma campanha muito vitoriosa”, diz Ivete Sangalo.



A campanha faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s na América Latina e Caribe, chamada Receita do Futuro, cujo compromisso é ser parte ativa da solução dos desafios da sociedade e impactar positivamente as comunidades onde atua por meio de iniciativas socioambientais, além de ser a maior ação social do McDonald’s do Brasil.