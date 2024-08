Dirigentes do Fed notaram que economia segue sólida e houve progresso na inflação, mostra ata

Os membros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) observaram que o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi sólido no primeiro semestre do ano, embora mais lento do que o ritmo robusto visto no segundo semestre do ano passado. A ata do mais recente encontro de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), divulgada nesta quarta-feira (21), citou que as compras finais domésticas do setor privado (PDFP, na sigla em inglês), que geralmente dão um sinal melhor do que o crescimento do PIB, também moderaram no primeiro semestre, mas menos do que o crescimento do PIB, segundo o documento.



De acordo com a ata, o PDFP se expandiu em um ritmo sólido, apoiado pelo crescimento dos gastos do consumidor e do investimento fixo pelas empresas. Os participantes da reunião viram a moderação no crescimento da atividade econômica como amplamente alinhada com o que já vinha sendo previsto, diz o documento. Em relação à dinâmica de preços, quase todos os dirigentes disseram que dados de inflação eram encorajadores.

A ata, entretanto, pontua que quase todos os dirigentes viam necessidade de mais confiança no processo de queda da inflação. Do lado do emprego, os integrantes do Fomc pontuaram que riscos à meta de emprego aumentaram. Alguns dirigentes viam um risco de que o enfraquecimento do emprego se torne deterioração. O documento cita ainda que muitos dirigentes notam que cortar juro cedo ou tarde demais pode reverter progressos.



Em relação à perspectiva de inflação, os participantes do último encontro de política monetária do Federal Reserve julgaram que dados recentes aumentaram a confiança de que a inflação estava se movendo de forma sustentável em direção à meta de 2%, segundo a ata da reunião de 30 e 31 de julho.



"Quase todos os participantes observaram que os fatores que contribuíram para a desinflação recente, provavelmente, continuariam a exercer pressão para baixo sobre a inflação nos próximos meses. Esses fatores incluíam um declínio contínuo do poder de precificação, crescimento econômico moderado e diminuição do excesso de poupança familiar acumulado durante a pandemia", relata o documento.



"Muitos participantes notaram que a moderação do crescimento dos custos trabalhistas à medida que as condições do mercado de trabalho se reequilibravam continuaria a contribuir para a desinflação, particularmente, dos preços dos principais serviços" não relacionados à habitação.



Os participantes também observaram que as expectativas de inflação de longo prazo permaneciam bem ancoradas, revela a ata.