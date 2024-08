Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após ganhos em NY e manutenção de juros chineses

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (20), com algumas delas impulsionadas pela sequência positiva recente de Wall Street e outras mostrando fraqueza após a manutenção dos principais juros chineses.

Liderando ganhos, o, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,83% em Seul, a 2.696,63 pontos, e o Taiex registrou alta apenas marginal em Taiwan, de 0,09%, a 22.429,10 pontos.Na segunda-feira, as bolsas de Nova York tiveram ganhos generalizados pelo quinto pregão seguido, ainda sustentadas por sinais de que a economia dos EUA está mais saudável do que se temia e em meio a expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) começará a reduzir juros em setembro.Na China continental e em Hong Kong, por outro lado, os mercados recuaram após o PBoC - como é conhecido o BC chinês - deixar suas principais taxas de juros inalteradas. A chamada taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano foi mantida em 3,35%, enquanto a de 5 anos permaneceu em 3,85%. No mês passado, ambas haviam sido cortas em 10 pontos-base., e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,41%, a 1.525,68 pontos, pressionadas por ações de energia e biotecnologia. Já em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,33%, a 17.511,08 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela oitava sessão consecutiva, diante da boa repercussão de uma série de balanços corporativos locais. O S&P/ASX 200 avançou 0,22% em Sydney, a 7.997,70 pontos.