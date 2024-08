Setor de hospedagem ainda enfrenta efeitos das chuvas

Os estabelecimentos de hospedagem no Rio Grande do Sul não passaram ilesos pelas enchentes de maio. Muitos hotéis, motéis e pousadas sentem os impactos prolongados da tragédia climática. São obstáculos da recuperação financeira do setor os remanescentes estragos em estruturas, além da redução no fluxo de pessoas no Estado.

Pesquisa realizada pela Fecomércio-RS entre 11 de junho e 15 de julho revelou que, para 69,4% dos estabelecimentos entrevistados, as perdas com a tragédia foram indiretas, o que significa que os principais prejuízos vieram da queda no faturamento. Assim, esses estabelecimentos ficam fora da chamada mancha de inundação.

"Muitas empresas do setor foram profundamente impactadas mesmo sem estarem na mancha. Sem uma perspectiva rápida de retorno para alguns, talvez os efeitos sejam irreversíveis", explica o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

Os dados da sondagem da Fecomércio também mostraram que 43,1% das empresas estão utilizando reservas próprias para pagar suas despesas. Enquanto isso, somente 7,3% relataram ter tirado empréstimos nas linhas de crédito anunciadas nos últimos meses.

Para o presidente da Federação, a situação extraordinária em que o Estado se encontra exige medidas igualmente extraordinárias das autoridades governamentais. "Temos uma estrutura produtiva afetada para muito além do impacto direto da água e dos deslizamentos. Por isso, seguimos incessantes no diálogo, para que sejam aumentados os valores e a acessibilidade a esses recursos", complementa Bohn. De acordo com ele, a ajuda prestada especialmente às empresas não está sendo suficiente.

No início de agosto, a Fecomércio recorreu ao ministro-chefe da Casa Civil do governo federal, Rui Costa, para pedir a facilitação do acesso de empresas gaúchas aos programas de crédito criados para ajudar o RS. Além disso, a entidade apresentou como sugestão a possibilidade de os empresários acessarem os recursos através de uma autodeclaração de perdas, com comprovação de fotos e vídeos.