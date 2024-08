Pix leva Brasil à liderança em pagamentos instantâneos per capita, diz economista do BC

Os sistemas de pagamento instantâneos são adotados em 60 países do mundo e, em termos per capita, o Brasil está com o Pix na liderança de uso, afirmou nesta sexta-feira (16) o economista do Banco Central (BC) Fabio Araújo. "Em termos per capita, o Pix é o mais bem-sucedido, o de maior número de usuários pelo tamanho da população", disse.

"Durante os dois primeiros anos [de operação da tecnologia], 71 milhões de pessoas que nunca tinham feito uma transferência digital na vida usaram o Pix para fazer isso. Em termos de produção digital, isso é uma coisa fantástica", frisou Araújo.

Ele comentou ainda que os bancos estão usando dados derivados do uso do Pix. "A gente já vê crédito com valor dinâmico, dependendo das pessoas, e a gente já vê ofertas dinâmicas de crédito usando o Open Finance, que é uma outra infraestrutura que o Banco Central tem trabalhado", afirmou o economista, que participa do 23º Fórum Empresarial Lide, em um hotel na zona sul do Rio.