Com foco na retomada da Construção Civil no RS, 25ª Construsul confirma edição de 15 a 18 de outubro

Consagrada como a maior feira do setor na região Sul e uma das maiores no Brasil e América Latina, a Construsul – Feira Internacional da Construção confirmou a 25ª edição para este ano. Após as enchentes de maio que assolaram o Rio Grande do Sul, o evento, que aconteceria inicialmente em julho, precisou ser adiado e será de 15 a 18 de outubro deste ano, das 13 às 21 horas, no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre/RS. Durante quatro dias, a feira proporcionará um ambiente de geração de negócios, inovação e atualização profissional para milhares de profissionais.



Promovida pela Sul Eventos Feiras Profissionais, a Construsul terá cerca de 20 mil m² de área de exposição e a expectativa para esta edição é reunir 300 empresas expositoras dos setores de construção, acabamentos e infraestrutura, contemplando toda a cadeia produtiva. Entre os segmentos presentes na feira estarão: argamassas, aditivos, selantes, impermeabilizantes; Iluminação e elétrica; fechaduras, ferragens, cadeados; churrasqueiras e lareiras; revestimentos, tintas, vernizes e acessórios; portas, janelas e complementos; produtos para cozinhas e banheiros; sistemas construtivos; ferramentas manuais e elétricas; máquinas e equipamentos para construção. Além do RS, até o momento, estão confirmados expositores de outros cinco estados brasileiros, sendo: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

visitação na faixa de 30 mil profissionais", avalia Wilson Richter, diretor da Sul Eventos. "Já temos centenas de pré-inscrições demonstrando interesse em ser avisado sobre a abertura do credenciamento, especialmente de visitantes do estado de Santa Catarina. Também chama a atenção o interesse dos uruguaios, solicitando informações para visitar", complementa.



Por ser uma feira profissional, a Construsul reunirá visitantes qualificados, incluindo: lojistas, construtoras, incorporadoras, empreiteiras, técnicos e trabalhadores da construção civil, engenheiros, arquitetos, decoradores, indústrias, representantes, empresas de importação e exportação, entidades, órgãos de governo, estudantes e outros. O acesso para visitantes é gratuito e o credenciamento estará disponível a partir de setembro através do site. "Nossa projeção é que se mantenha a", avalia Wilson Richter, diretor da Sul Eventos. "Já temos centenas de pré-inscrições demonstrando interesse em ser avisado sobre a abertura do credenciamento, especialmente de visitantes do estado de Santa Catarina. Também chama a atenção o interesse dos uruguaios, solicitando informações para visitar", complementa.Por ser uma feira profissional, a Construsul reunirá visitantes qualificados, incluindo: lojistas, construtoras, incorporadoras, empreiteiras, técnicos e trabalhadores da construção civil, engenheiros, arquitetos, decoradores, indústrias, representantes, empresas de importação e exportação, entidades, órgãos de governo, estudantes e outros.



Feira cria oportunidades para o setor durante reconstrução do RS



A 25ª Construsul se apresenta como uma feira estratégica para o desenvolvimento da Construção Civil no Brasil e, após as enchentes de maio no RS, surge como uma oportunidade para contribuir na reconstrução do estado e retomada do setor. "A expectativa é entregar um evento memorável que marque positivamente a trajetória de 25 anos da feira e seja um marco na retomada e reconstrução do Rio Grande do Sul, contribuindo para o desenvolvimento do mercado, alavancando negócios para expositores e compradores e incentivando conhecimento e atualização profissional", projeta Richter.



Ao encontro dessa expectativa da promotora, os dados recentes do setor contribuem para um clima de otimismo. No final de julho deste ano, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) elevou para 3% a projeção de crescimento da Construção Civil para 2024. Entre os fatores que contribuiriam para a expectativa mais positiva, o relatório de "Desempenho Econômico da Construção Civil no 1º semestre de 2024 e nova projeção de crescimento" aponta que "as obras de reconstrução do Rio Grande do Sul podem gerar efeito mais positivo no setor". Somado a isso, dados do Novo Caged, referentes a junho de 2024, mostram que o setor de Construção Civil no RS foi o único que apresentou saldo positivo de vagas formais de trabalho no estado, com 546 postos criados.

LEIA MAIS: Mercado da construção civil ainda sofre consequências das enchentes



Para o diretor da Sul Eventos, os números refletem um cenário de oportunidades e a expectativa deve ser positiva para o segundo semestre do ano. "A necessidade de reconstrução do estado leva ao incentivo de novos financiamentos habitacionais e obras de infraestrutura", avalia Richter. Nesse contexto, o diretor explica que a realização da 25ª Construsul é fundamental. "Após os acontecimentos climáticos, se torna ainda mais importante fomentar o mercado, especialmente no Rio Grande do Sul, também prestigiando as empresas gaúchas que estão no processo de retomada", aponta.





Eventos paralelos proporcionam conhecimento e debates



Além de novidades do setor, a Construsul já é reconhecida pelos eventos paralelos de conteúdo junto à programação da feira. Através do apoio de entidades representativas do setor, nacionais e regionais, são promovidos seminários, congressos e palestras técnicas. Para este ano, alguns eventos já estão confirmados, como o 10º Seminário ITCON - Inovação e Tecnologia da Construção, promovido pelo Sinduscon-NH, no dia 15 de outubro, e um evento sobre Segurança contra Incêndio e Veículos Modernos (elétricos), promovido pelo ITT Performance, no dia 17 de outubro.



A programação completa de eventos paralelos será divulgada em breve no site oficial da feira, incluindo informações sobre como se inscrever para cada atividade. Para participar, é necessário se credenciar na feira.