Temakeria famosa por promoções fechará na Wenceslau para ocupar novo endereço

A temakeria Japesca da Wenceslau Escobar, na Zona Sul de Porto Alegre, não ocupará mais o prédio da esquina com a avenida Copacabana. O local se consagrou no bairro como uma opção mais acessível de sushis e temakis e com sua tradicional promoção das terças-feiras, quando o cliente pagava por um produto e levava em dobro.

Há cerca de duas semanas, os frequentadores têm visto cartazes com os avisos sobre reformas. Ao ser questionada sobre as obras, uma atendente explicou que, na verdade, trata-se de uma mudança.

Nos últimos dias, enquanto as pessoas consumiam seus pedidos, era comum ver funcionários passando com mobiliário nos ombros. É que a mudança, com inauguração prevista para o fim de agosto ou início de setembro, será para um local próximo: o Shopping Paseo, na mesma quadra.

Nova loja ficará na entrada do Shopping Paseo Mauro Belo Schneider/Especial/JC

A Japesca ocupará a loja da frente do centro comercial, onde foi Boteco Natalício, Skobar, Espaço Maestro e outros negócios. A nova loja, no Paseo, já está sendo adesivada com a marca da Japesca. O letreiro também foi fixado.

Gabriel Antonio Mendo da Cunha, filho do fundador da Japesca, João Lopes da Cunha, que abriu a empresa em 1970, explica a decisão. "Há muito tempo a Dallasanta insiste no convite de trazer a Temakeria Japesca para dentro do Shopping Paseo. E esse ano conseguimos fazer essa composição juntos de alteração de endereço. Isso vai permitir mais comodidade e convivência aos clientes e ao público em geral. Essa mudança da Japesca para o Paseo trará muitos benefícios para todos e estamos entusiasmados para reinauguração da nossa operação na Zona Sul da cidade", diz o empreendedor.

A Temakeria Japesca tem quase 30 franquias entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a unidade da Wesceslau completou 10 anos em 2024. Há, agora, uma outra novidade que não foi revelada ao público: a Japesca chegará ao Cais Embarcadero e a Tramandaí.

"Estamos dependendo da liberação da área (do Embarcadero), deve atrasar a abertura daquele espaço. São situações de entraves que a empresa que administra a área está tentando resolver. Deve ser outubro ou novembro quando abrirem novamente a população", antecipa.