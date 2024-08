BNDES tem alta de 94% no lucro e de 21% nos desembolsos no 1º semestre

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) teve lucro líquido recorrente de R$ 7,2 bilhões no primeiro semestre de 2024, uma alta de 94,3% na comparação com o mesmo período de 2023. Os dados integram balanço divulgado pela instituição nesta terça-feira (13) no Rio de Janeiro.

A principal razão para o salto no lucro foi a ampliação da intermediação financeira, a principal atividade do banco, que inclui a operação de crédito, disse Alexandre Abreu, diretor financeiro e de crédito digital para MPMEs (micro, pequenas e médias empresas) do BNDES.

No primeiro semestre, os desembolsos da instituição atingiram R$ 49,3 bilhões. Houve crescimento de 21% ante igual intervalo do ano passado. Os desembolsos são os recursos que efetivamente saem do banco para investimentos na economia.

"A retomada do crédito do BNDES é uma realidade forte em todos os setores em que trabalhamos", afirmou Abreu.

No governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o BNDES tenta retomar protagonismo como financiador de projetos de diferentes setores. A gestão de Aloizio Mercadante, presidente do banco, defende o apoio a áreas como inovação e transição energética.

O BNDES também ocupa posição central no plano de fomento à indústria anunciado em janeiro pelo governo Lula. Essa política, contudo, é vista com ressalvas por uma ala de economistas que vê uma espécie de reciclagem de ideias de gestões petistas passadas.