RGE terá redução de -0,12% nas contas de luz dos clientes residenciais

Nesta terça-feira (13), a diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste tarifário anual da RGE. Para os consumidores residenciais haverá uma diminuição de -0,12% na conta de luz. Já para os clientes em baixa tensão em geral, em média, o efeito será de uma queda de -0,6%, e para os ligados em alta tensão (como indústrias) será sentido um aumento de 0,16%.

As novas tarifas entram em vigor a partir de segunda-feira (19). As contas de luz da distribuidora gaúcha já eram para ter sido alteradas em junho, porém a Aneel decidiu manter as tarifas atuais e prorrogar o reajuste por dois meses, devido ao pedido da distribuidora e o estado de calamidade declarado pelo governo do Rio Grande do Sul.

A RGE atende a cerca de 3,14 milhões de unidades consumidoras, espalhadas por 381 municípios. No processo de Reajuste Tarifário Anual (RTA) da concessionária, entre outros fatores, são repassados os custos com compra e transmissão de energia e os encargos setoriais que custeiam políticas públicas estabelecidas por meio de leis e decretos.