Bolsas da Europa fecham sem sintonia; Londres resiste em alta impulsionada por BT Group

As bolsas europeias fecharam, majoritariamente, em alta, mas sem sintonia, nesta segunda-feira (12), em dia de agenda vazia e à espera de novos dados de inflação dos Estados Unidos e do Reino Unido. Investidores esperam que as pressões inflacionárias continuem arrefecendo para permitir um corte das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

As ações do BT Group ajudaram a impulsionar Londres, após notícias de venda de fatia no grupo para o conglomerado indiano Bharti Global.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,52%, aos 8.210,25 pontos. O CAC 40, de Paris, perdeu 0,26%, encerrando em 7.250,67 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou o pregão em queda de 0,06%, a 17.711,60 pontos. As cotações são preliminares.

As ações do BT Group saltaram 7,59% e responderam pela maior alta porcentual do FTSE 100, após notícias de que o Bharti Global, braço do grupo indiano Bharti Enterprises, comprou uma fatia de 24,5% no BT Group da Altice UK. "A decisão do Bharti Global mostra forte confiança no valor inexplorado de longo prazo do grupo", escreveu Susannah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown, em nota.

As ações da TotalEnergies subiram 0,52% em Paris. A companhia anunciou o início da produção do campo Anchor, localizado no Golfo do México, nos EUA, no qual a empresa tem uma participação de 37,14% ao lado da operadora Chevron (62,86%).

Com um sistema de poços submarinos conectados a uma unidade de produção flutuante semissubmersível (FPU), o Anchor tem capacidade de produção de 75.000 barris de petróleo por dia e 28 milhões de pés cúbicos de gás por dia.

Nos demais mercados da região, o PSI 20, de Lisboa, subiu 0,09% e fechou a 6.556,34 pontos. O Ibex 35, referencial de Madri, caiu 0,14%, encerrando em 10.623,300 pontos. O índice referencial FTSE MIB, de Milão, subiu 0,46%, encerrando em 31.928,32 pontos.