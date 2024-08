Randoncorp consolida receita líquida de R$ 5,5 bi no semestre

De Caxias do SulO conglomerado Randocorp registrou alta de 1,6% na receita líquida do primeiro semestre na comparação com igual período do ano passado, alcançando R$ 5,5 bilhões. O EBITDA Ajustado somou R$ 778 milhões, com margem de 14,1%. O lucro líquido de R$ 168,9 milhões foi 29,3% inferior na mesma base de comparação.O resultado teve forte influência do segundo trimestre, com receita de R$ 3 bilhões e alta de 7,5% sobre o mesmo período de 2023 e de 17,6% em relação aos três primeiros meses deste ano. O EBITDA Ajustado somou R$ 431,2 milhões, com margem EBITDA Ajustada de 14,4%. O lucro líquido foi de R$ 87 milhões, recuo de 25,5%. A ampliação das receitas do mercado interno, impulsionada pela recuperação na produção de caminhões com maior demanda por peças e pelo bom nível de vendas de semirreboques aos setores da indústria e do agronegócio, foi um dos principais fatores que favoreceram esses números.Entre as verticais de negócios da companhia, as unidades de Autopeças – Castertech, JOST Brasil, Master e Suspensys – tiveram desempenho positivo, com bons volumes de vendas no o trimestre. A vertical Montadora também avançou nesse quesito, com retomada do ritmo produtivo de semirreboques e maior disponibilidade de produtos para atender o mercado. Na vertical de Serviços Financeiros e Digitais foi registrada expansão das receitas oriundas de operações financeiras, com maior base de clientes, atingindo recordes históricos em algumas unidades.Já a vertical Controle de Movimentos, que engloba os negócios da controlada Frasle Mobility, enfrentou meses mais desafiadores na comparação com períodos anteriores, impactados principalmente por despesas com o encerramento das atividades fabris da unidade Fanacif, no Uruguai, e a situação econômica na Argentina. A empresa fechou o segundo trimestre com receita líquida consolidada de R$ 980,3 milhões, alta de 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado.O CEO da Randoncorp, Sérgio L. Carvalho, destaca que o trimestre foi marcado por desafios relevantes para o negócio, incluindo o maior desastre climático vivenciado pelo Rio Grande do Sul, que prejudicou parte da economia no estado, além de impactos na cadeia logística. “Apesar desse contexto desafiador, conseguimos alcançar resultados importantes. Isso demonstra que estamos focados no plano estratégico de longo prazo, no qual projetamos uma empresa cada vez mais global e resiliente”, reforça.