Frasle Mobility apura R$ 1,8 bilhões de receita líquida no semestre

A Frasle Mobility encerrou o primeiro semestre de 2024 com receita líquida consolidada em alta de 3,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos primeiros seis meses do ano, foram apurados R$ 1,8 bilhão. A receita no mercado externo, que engloba as exportações a partir do Brasil com o desempenho das operações em outros países, somou R$ 734,3 milhões, crescimento de 3,2%. Já o interno teve expansão de 3,9%, para perto de R$ 1,050 bilhão. O EBITDA ajustado atingiu R$ 316,5 milhões, enquanto a margem EBITDA ajustada foi de 17,4%. O lucro líquido, por sua vez, teve recuo de 20,2%, para R$ 150,5 milhões.O desempenho da receita no segundo trimestre também se manteve positivo na comparação com o mesmo período de 2023. Foram registrados R$ 980,3 milhões, evolução de 6,6%. A receita no mercado externo foi de R$ 392,5 milhões, o que representa estabilidade na comparação com os mesmos três meses do ano passado. O mercado interno evoluiu 11%, para R$ 587,8 milhões.Os últimos meses concentraram fatos que influenciaram os resultados gerais, impactando em números negativos na comparação com períodos anteriores. Em abril, foram encerradas as atividades fabris da controlada Fanacif, no Uruguai. No mês de maio, as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul prejudicaram parte dos negócios no estado, além de impactos na cadeia logística. Ao longo de todo o semestre e, em especial, no segundo trimestre, a variação cambial positiva do dólar em comparação ao real e a boa performance de vendas do mix de produtos da Frasle Mobility foram fatores que sustentaram as receitas positivas. Em alguns segmentos, como pastilhas de freio do mercado nacional, houve índices recordes de produção e comercialização para linha de veículos leves. Outro destaque foi o ganho de market share no mercado brasileiro de amortecedores da marca Nakata. "Passamos por meses desafiadores, mas também com ações que direcionam a estratégia de futuro da companhia, como powerhouse de reposição em geografias estratégicas", destaca o diretor de relações com investidores Hemerson de Souza.Uma dessas ações, que impulsiona a atuação global da companhia, foi a comunicação do maior movimento de expansão já realizado pela empresa. Em junho, a Frasle Mobility anunciou a aquisição da Kuo Refacciones, do México, transação ainda em curso, aguardando aprovações dos órgãos reguladores, que fortalecerá a posição da empresa no atendimento ao mercado internacional de reposição de autopeças.