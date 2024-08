Porto Alegre recebe, na próxima semana, o 5º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas

Grande evento na área ambiental, o 5º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas da Economia de Baixo Carbono, será realizado na próxima quinta-feira, dia 15 de agosto, no Palácio do Ministério Público do Rio Grande do Sul, na Praça da Matriz, 110, em Porto Alegre. Entre as personalidades convidadas do evento presencial, promovido pelo Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades), está Taneha Kuzniecow Bacchin, arquiteta pesquisadora urbanística, doutora pela Universidade de Tecnologia de Delft - Holanda, e professora de Desenho Urbano. Taneha é especializada nas chamadas “cidades-esponja”.

Taneha vai abordar em sua palestra, às 9h30min, o tema “Projeto, planejamento e governança em contexto de incertezas de condições climáticas extremas”. Marcino Fernandes Rodrigues Junior, advogado, presidente do 5º Fórum, informa que, o evento é presencial e gratuito e, antes, da apresentação da Taneha, às 9 horas, terá a apresentação do painel especial com o Inventário de Gases Efeito Estufa da Sede do Ministério Público Estadual pelo Instituto de Meio Ambiente do Senai-Fiergs e pelo Ilades. O detalhamento do inventário será feito pelo procurador-geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz.

Às 10 horas, Artur Lemos, secretário chefe da Casa Civil do Governo do Estado Rio Grande do Sul, abordará o tema “A agenda da governança sustentável na reconstrução do Estado”. Às 10h30min, Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, vai falar sobre “Mudanças Climáticas: O que está por vir?”. Já às 11h15min, a procuradora do Ministério Público Estadual e coordenadora do Gabinete de Estudos Climáticos (GabClima), Silvia Capelli, vai falar sobre as proposições e ações.

Às 11h45min, o professor doutor Josep Burgaya – decano da Universidade de VIC Catalunia – Espanha e autor do livro a “Economia do Absurdo” vai abordar o tema “Economia Verde e a Pegada de Carbono na União Europeia”. Às 13h40min, Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem. Soto vai falar sobre “Desafios e Oportunidades na Redução das Emissões na Indústria – Caso Braskem”. Às 14h10min, Rafaela Santos Martins da Rosa, juíza federal, autora do Livro Dano Climático, abordará em sua palestra o “Mercados de Carbono e Litigância Climática: Cenário atual e Perspectivas Futuras”.

Às 14h40min, Carlos Bocuhy, presidente do Proam – Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, vai falar sobre “Economia da Sobrevivência”. Às 15h10min, a jornalista Lara Ely, especialista em Gestão Ambiental, mestre e doutoranda em Comunicação, Pesquisa o Algoritmo ESG destacará o tema “A Relevância da Comunicação para o Fortalecimento Institucional da Agenda da Sustentabilidade”.

Às 15h40min, haverá moderação e considerações de Ana Maria Marchesan, procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caoma) do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e do presidente do Ilades, Marcino Fernandes Rodrigues Junior. O governador do Estado, Eduardo Leite, também confirmou a sua presença no 5º Fórum. O encerramento do evento será às 16h15min.

O presidente do Ilades diz que o 5º Fórum terá um significado especial, uma vez que o evento marcará os 13 anos de fundação do instituto, uma entidade criada em 2011, de fins não econômicos e de caráter científico-educacional com finalidade de influenciar positivamente nas políticas públicas através de ações com os diversos níveis de governo.

Ele destaca a importante trajetória do Ilades, que ao longo dos anos vem tratando de modo enérgico sobre as questões de ordem ambiental e sustentável. Marcino lembra que o Ilades promoveu, em 27 de agosto de 2012, o 1º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas das Cidades de Baixo Carbono.

O presidente do Ilades também lembrou que recentemente houve a assinatura de um convênio com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos para criação de cursos de Educação Ambiental Corporativa e de uma pós-graduação. A iniciativa tem como meta qualificar o setor empresarial para tratar de temas relacionados ao meio ambiente e às mudanças climáticas.

"O curso de extensão terá 15 horas/aula e o pós-graduação tem um desenho básico 360 horas e que é um latu sensu em Direito e Governança Sustentável", detalha o presidente do Ilades, sobre o projeto de Educação Ambiental Corporativa.

O Ilades presta, entre outras ações, consultoria em gestão sustentável; programa e projetos de gestão ambiental; educação corporativa ambiental; programa de educação ambiental compartilhada; elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos; programa de sustentabilidade para empresas; programa e projetos de ESG; programa e projetos de logística reversa e economia circular; elaboração de relatórios de sustentabilidade; cogestão em programas de políticas públicas; e, consultoria para conselheiros de administração em governança na gestão do risco ambiental.