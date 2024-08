Bolsas do mundo despencam com efeito Estados Unidos

Os mercados de ações ao redor do mundo desabaram nesta segunda-feira (5), em um cenário influenciado principalmente pelo temor de uma recessão nos Estados Unidos (EUA). Dados do mercado de trabalho da maior economia do mundo, que mostraram uma piora nas contratações, refletem nas decisões de investidores no primeiro pregão da semana após a divulgação dos dados.

A Bolsa de Valores do Japão despencou 12%, no pior dia em 37 anos, e o índice europeu Stoxx 600 fechou em queda de 2,17%, atingindo seu nível mais baixo em seis meses. Nos EUA, Wall Street afundou na abertura. O S&P 500 perdeu 3,00% e o Dow Jones recuou 2,66%, enquanto o Nasdaq despencou 3,43%.

Além do temor quanto aos EUA, também interferiu no mercado japonês o aumento das taxas de juros de 0% a 0,1% para 0,25% pelo Banco Central do Japão. A decisão foi uma resposta à elevação da inflação, que superou a meta de 2% do BC japonês. A sinalização de novos aumentos fez com que o principal índice acionário do país, o Nikkei 225, encerrasse as negociações com perdas por três dias consecutivos.

"Os investidores apostavam em um diferencial de juros que existia entre o Japão e os demais países. Essa alta, junto com a expectativa de queda de juros nos EUA, deixa o cenário menos atrativo, e você tem o desmonte de operações", afirma Thaís Marzola Zara, economista senior da LCA Consultores. "Você pegava emprestado em iene, com taxa de juros mais baixas, e aplicava nos EUA, por exemplo, que tinha taxas mais altas, ou até mesmo no Brasil. Agora, temos uma reversão desse movimento."

O temor com uma desaceleração mais forte que a esperada nos EUA também impactou outros mercados asiáticos. O índice de referência Coreia do Sul, o Kospi, caiu 8,8%. Em Taiwan, o Taiex despencou 8,35%. A Bolsa de Singapura se desvalorizou 4,07%. Na China, a queda foi moderada: o CSI300, que reúne as maiores companhias listadas nas Bolsas do país, caiu 1,21%. Em Xangai, a perda foi de 1,54%. Dados do mercado de trabalho mais fracos que o esperado para o mês de julho levantaram hipóteses de que o atual patamar da taxa de juros norte-americana está levando a maior economia do mundo a um processo de desaceleração acentuado. O "payroll" (folha de pagamento) mostrou que os EUA criaram 114 mil vagas no mês passado, mas a expectativa era de gerar 175 mil, e a taxa de desemprego acelerou para 4,3%, quando agentes apostavam em 4,1%.

A equipe econômica do governo brasileiro monitora desde a madrugada a evolução dos mercados internacionais. A avaliação no Ministério da Fazenda é a de que, caso se confirme um cenário de desaceleração da economia americana, mas não de recessão, a economia brasileira poderá se beneficiar com a queda das taxas de juros dos Estados Unidos. Neste cenário, ficará mais tranquilo para o Banco Central conduzir a política monetária, o que ajudaria a estabilizar um pouco a taxa de câmbio doméstica.