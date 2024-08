Setcergs confirma cancelamento da TranspoSul deste ano

Depois de inicialmente adiar a edição 2024 da TranspoSul, prevista para acontecer de 18 a 21 de junho no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs) resolveu cancelar definitivamente o evento deste ano. O encontro é considerado a maior feira e congresso de transporte e logística da região Sul do Brasil e no ano passado representou mais de R$ 1,5 bilhão em negócios fechados.

O presidente do Setcergs, Sérgio Gabardo, lamenta que não houve apoio dos poderes públicos para a realização da TranspoSul após os impactos das enchentes que assolaram recentemente o território gaúcho. Ele frisa que nem o governo municipal ou o estadual contribuíram com iniciativas que pudessem garantir a concretização da feira. Entre as medidas que poderiam ter sido tomadas, cita o dirigente, estão a isenção de IPVA para os caminhões ou juros subsidiados para investimentos.

Gabardo ressalta ainda que várias concessionárias de caminhões foram fortemente impactadas pelas enchentes que atingiram o Estado. Ele frisa também que as empresas transportadoras gaúchas que tiveram suas frotas afetadas pela catástrofe climática estão enfrentando dificuldade de acesso aos recursos necessários para seguirem adiante. “E o Bndes é para poucos ou para quase ninguém”, lamenta o representante do Setcergs.

Ele salienta que a TranspoSul representa um encontro de todos os agentes do segmento. O evento possibilita a interação entre montadoras, fabricantes de equipamentos e transportadoras, assim como a discussão sobre temas importantes para o setor logístico.