Pop Center projeta cenário positivo nas vendas do Dia dos Pais

Famoso comércio no centro de Porto Alegre, com 571 lojas, o Pop Center está com altas expectativas para o Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo, 11 de agosto, mesmo com a situação econômica resultante das enchentes que atingiram a Capital em maio. “É importante seguirmos fazendo a economia local girar", disse Elaine Deboni, CEO do Pop Center.

De acordo com ela, o fluxo de pessoas que circulam pelo Pop Center aumentou depois do evento climático. "Desde que voltou o comércio, após a enchente, tivemos um aumento de 30% no fluxo de pessoas que circulam no Pop Center, em comparativo a janeiro, fevereiro e março deste ano", contou.

Ela afirma, ainda, que o otimismo contagiou os lojistas passada a fase principal de desafios gerados pelo evento climático. "Sofremos impacto porque as pessoas não puderam vir até o Pop. E nós sabemos que as enchentes impactaram a vida de muitas pessoas. Queremos estar juntos em um momento de celebração e alegria", projetou. Apesar de passar semanas fechado, o Pop Center não sofreu prejuízos patrimoniais com a invasão das águas, uma vez que as lojas estão localizadas em andares mais altos.

É nesse clima de retomada que o Pop Center aposta no Dia dos Pais como forma de impulsionar as vendas. Para isso, 112 lojas do centro comercial irão realizar um sorteio especial para a data com ofertas, buscando incentivar as compras. O sorteio será de um vale-compras único no valor de R$ 1 mil. Para participar, o cliente que realizar compras acima de R$ 50,00, nas lojas participantes, até o dia 10 de agosto, irá receber um cupom para preencher todos os dados e colocar na urna, posicionada na entrada do Pop Center.

O proprietário da loja Fada Fit, Fábio da Rosa Machado, acredita que a data comemorativa é uma grande oportunidade para as vendas. "Esperamos um aumento significativo no fluxo de clientes, especialmente após o período de desastre climático que vivemos. Estamos com muitas ofertas e preços acessíveis para todos os gostos. Temos produtos em vestuário, perfumes, eletrônicos e acessórios”, elencou, em nota, o empreendedor.