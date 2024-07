Aumento da carga tributária preocupa mercado imobiliário

O aumento da carga tributária preocupa o setor da construção civil e imobiliário. Em julho, a Câmara dos Deputados aprovou medida de regulamentação da reforma tributária que impacta diretamente a construção civil. A previsão é de que a atual taxação de 8% - sem considerar a cobrança de 3% referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), passe para 15,9% de imposto. As entidades representativas defendem que, agora, no Senado, possa reverter a alteração.

A medida irá impactar a economia com a diminuição do poder de compra, segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (Sinduscon-RS), Cláudio Teitelbaum. De acordo com o dirigente, o setor é o que mais puxa as vagas de trabalho. No período das enchentes, no final de abril e início de maio, e logo em seguida, foi o único segmento que manteve vagas de trabalho no RS. "Ainda há tempo para reverter essa medida. O que os deputados deveriam ter feito é olhar para o setor que alavanca a economia", critica Teitelbaum.

De acordo com projeção feita pela entidade, os imóveis terão um aumento de 8% a 10% no valor final. Já os locatários teria que despender de 10% a 15% a mais para o pagamento de aluguéis.

Entre as determinações aprovadas pela Câmara dos Deputados, está a dedução de 40% do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Essa definição significa o aumento da carga tributária para o segmento, o que traz desvantagens para a construção de moradias. A aprovação teria efeito no canteiro de obras, uma vez que os preços praticados no mercado aumentam para o consumidor.

O presidente da entidade representante do mercado imobiliário gaúcho, Secovi/RS Moacyr Schukster, classificou a medida como “desastrosa” para a economia. Caso aprovado, o aumento de imposto impactará negativamente negócios de compra, venda e locação. “A habitação é essencial para a população. Com um mercado parado, a economia fica prejudicada. O que precisamos é dinamizar a economia”, pontuou o dirigente

Schukster entende que caberá, agora, ao Senado, ter sensibilidade para reverter o processo de aumento. “Se o mercado para, diminuem os impostos e diminuem os recursos. Tudo nessa medida vai contra ao que o país precisa”, apontou.

As entidades do setor entendem que, para que não ocorra esse acréscimo de valor, seria necessário um redutor de 60%. Assim, a carga tributária sobre os imóveis e o custo de compra se manteriam no patamar atual. Para aluguéis, o pedido é de 80%. Caso seja mantida a porcentagem proposta, o setor sofrerá um aumento de 136,22% na tributação do aluguel.

O aumento da tributação é ainda mais preocupante se for considerado o déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias e a necessidade de mais 11 milhões na próxima década. Além disso, haverá impacto nos programas habitacionais federais e estaduais, em especial o Minha Casa, Minha Vida, que em 2024 teve um aquecimento importante.