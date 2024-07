Distrito Industrial do Rio Grande recebe empreendimentos que somam R$ 37 milhões em investimentos

O Distrito Industrial do Rio Grande receberá novos empreendimentos das empresas AGM e Vasto Agro que juntos somam o montante de R$ 37 milhões em aportes e representam a geração de mais de cem empregos diretos. Com atuação já consolidada no município da Metade Sul gaúcha, a AGM adquiriu dois lotes para a construção de galpões para depósito de produtos. Já a companhia Vasto Agro trabalha com a comercialização de grãos e a área adquirida será utilizada para a edificação de um complexo de armazenagem composto por silos e demais estruturas.

Conforme nota divulgada pelo governo do Estado, a infraestrutura do distrito industrial também receberá melhoramentos, com a construção da chamada Rua D, que ligará as duas ruas paralelas do complexo, facilitando os deslocamentos internos. Os recursos para a execução da obra são provenientes do valor de aquisição das áreas que deixa de ser encaminhado ao caixa único do governo do Estado para ser aplicado no município.

O diretor-geral da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Roger Pozzi, explicou que a possibilidade de reversão dos recursos para benefícios nos distritos industriais do Estado está previsto no Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi), assim como os descontos concedidos pelo governo, conforme a natureza da atividade que será exercida pela empresa interessada.