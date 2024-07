Fundo filantrópico para reconstrução do RS abre canal para projetos

Projetos que tenham como foco as áreas de educação, habitação, negócios e soluções urbanas contam, a partir de agora, com um canal, que tem como objetivo mobilizar e destinar recursos para reconstrução do Rio Grande do Sul, após o Estado ter passado pela maior catástrofe climática de sua história, ocorrida em maio deste ano. O canal dá acesso a informações e inscrições no fundo filantrópico RegeneraRS.

Instituto Helda Gerdau tem a parceria da empresa Din4mo Lab, responsável pela gestão busca projetos para apoiar e os interessados em doar para o fundo também podem entrar em contato por meio do siteR$ 30 milhões da Gerdau e do IHG, e de R$ 8 milhões da Vale. O dinheiro será destinado para a reconstrução do estado por meio do apoio a iniciativas que foquem em soluções para desafios sociais e ambientais nas regiões atingidas pelas grandes enchentes. A iniciativa, idealizada pelotem a parceria da empresaresponsável pela gestão busca projetos para apoiar e os interessados em doar para o fundo também podem entrar em contato por meio do site https://www.regenerars.org/ . O fundo, lançado em junho, foi iniciado com doações dee do, e de. O dinheiro será destinado para a reconstrução do estado por meio do apoio a iniciativas que foquem emnas regiões atingidas pelas grandes enchentes.

O modelo criado para o fundo propõe um instrumento de mobilização rápida para ação. Sua estrutura de governança é composta por um conselho deliberativo, um conselho consultivo, que será composto por diferentes stakeholders, um conselho fiscal, para apoio na transparência e prestações de contas, além do time executivo. A governança do fundo foi estruturada para que todos os níveis façam parte da coordenação da iniciativa, gestão de recursos e, assim, garantindo que a tomada de decisão seja conjunta e qualificada.

O ciclo de aporte em iniciativas começa com a identificação de um projeto por meio de inscrição via site. Após a seleção, o projeto passa por uma avaliação técnica em grupo temático e é encaminhado para deliberação do conselho. Com o aporte realizado, o time executivo do RegeneraRS passa a monitorar o impacto da iniciativa.

Os projetos serão avaliados pelo time do RegeneraRS seguindo critérios de impacto, viabilidade, sustentabilidade, fortalecimento local, inovação, riscos e compliance. “Queremos apoiar iniciativas que tenham ações inovadoras e estruturadas para fazer a diferença na reconstrução do Rio Grande do Sul. O fundo deve funcionar como um instrumento de promoção de projetos de impacto que transformem o futuro a partir do aprendizado com o presente”, destaca Marcel Fukayama, co-fundador da Din4mo Lab.

Os projetos serão analisados e receberão parecer técnico de experts em cada área de atuação, entre eles: Mônica Timm, CEO da Plataforma Elefante Letrado (Educação), Cláudio Tanajura, arquiteto e sócio da Tanajura Associados (Habitação), Gabriel Costa (Negócios) e Toni Lindau, diretor do programa de Cidades do WRI Brasil (Soluções Urbanas).



Mobilização para novos investidores

O time do RegeneraRS está na fase de mobilização de novos doadores. Pessoas físicas ou

jurídicas podem doar de três formas:

Doador estratégico - faz a doação direto ao RegeneraRS.

Parceiro doador - responsável por criar um pool de associados para aporte ao fundo.

Esta modalidade também permite crowdfunding.

Parceiro co-financiador - aporta capital conjuntamente aos projetos apresentados e

apoiados pelo fundo.



Caso haja interesse em apoiar uma área específica, o doador pode comunicar a intenção. No momento, o RegeneraRS está focado nas quatro áreas (Educação, Moradia, Negócios e Soluções Urbanas), mas também serão considerados projetos voltados para outros públicos e segmentos, como mulheres e crianças, saúde e segurança alimentar, por exemplo, desde que estejam vinculados a iniciativas com vetores em moradia ou educação. Os interessados em doar devem entrar em contato pelo site regenerars.org ou pelo e-mail [email protected].



Sobre o Instituto Helda Gerdau



O Instituto Helda Gerdau é uma associação sem fins lucrativos criada em 2022 pela Família Gerdau Johannpeter, com o propósito de potencializar iniciativas de impacto social positivo, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva. Atuamos como financiadores e apoiadores de iniciativas comprometidas que transforme vidas e, a longo prazo, nosso País.

Mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial e por doações de familiares, atuamos com uma filantropia estratégica que impulsione o ecossistema de impacto, com foco em educação, geração de renda, crescimento econômico e empreendedorismo social.



Sobre a Gerdau



Com 123 anos de história, a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Além disso, possui uma divisão de novos negócios, a Gerdau Next, com o objetivo de empreender em segmentos adjacentes ao aço. Com o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, a companhia está presente em vários países e conta com mais de 30 mil colaboradores diretos em todas as suas operações. Maior recicladora da América Latina, a Gerdau tem na sucata uma importante matéria-prima: 71% do aço que produz é feito a partir desse material.

Todo ano, 11 milhões de toneladas de sucata são transformadas em diversos produtos de aço. A companhia também é a maior produtora de carvão vegetal do mundo, com mais de 250 mil hectares de base florestal no estado de Minas Gerais. Como resultado de sua matriz produtiva sustentável, a Gerdau possui, atualmente, uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa (CO₂e), de 0,86 t de CO₂e por tonelada de aço, o que representa aproximadamente a metade da média global do setor, de 1,91 t de CO₂e por tonelada de aço (worldsteel). Para 2031, a meta da Gerdau é diminuir as emissões de carbono para 0,82 t de CO₂e por tonelada de aço. As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3) e Nova Iorque (NYSE).



Sobre a Din4mo Lab - faz a doação direto ao RegeneraRS.- responsável por criar um pool de associados para aporte ao fundo.Esta modalidade também permite- aporta capital conjuntamente aos projetos apresentados eapoiados pelo fundo.Caso haja interesse em apoiar uma área específica, o doador pode comunicar a intenção. No momento, o RegeneraRS está focado nas quatro áreas (Educação, Moradia, Negócios e Soluções Urbanas), mas também serão considerados projetos voltados para outros públicos e segmentos, como mulheres e crianças, saúde e segurança alimentar, por exemplo, desde que estejam vinculados a iniciativas com vetores em moradia ou educação. Os interessados em doar devem entrar em contato pelo site regenerars.org ou pelo e-mailO Instituto Helda Gerdau é uma associação sem fins lucrativos criada em 2022 pela Família Gerdau Johannpeter, com o propósito de potencializar iniciativas de impacto social positivo, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva. Atuamos como financiadores e apoiadores de iniciativas comprometidas que transforme vidas e, a longo prazo, nosso País.Mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial e por doações de familiares, atuamos com uma filantropia estratégica que impulsione o ecossistema de impacto, com foco em educação, geração de renda, crescimento econômico e empreendedorismo social.Com 123 anos de história, a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Além disso, possui uma divisão de novos negócios, a Gerdau Next, com o objetivo de empreender em segmentos adjacentes ao aço. Com o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, a companhia está presente em vários países e conta com mais de 30 mil colaboradores diretos em todas as suas operações. Maior recicladora da América Latina, a Gerdau tem na sucata uma importante matéria-prima: 71% do aço que produz é feito a partir desse material.Todo ano, 11 milhões de toneladas de sucata são transformadas em diversos produtos de aço. A companhia também é a maior produtora de carvão vegetal do mundo, com mais de 250 mil hectares de base florestal no estado de Minas Gerais. Como resultado de sua matriz produtiva sustentável, a Gerdau possui, atualmente, uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa (CO₂e), de 0,86 t de CO₂e por tonelada de aço, o que representa aproximadamente a metade da média global do setor, de 1,91 t de CO₂e por tonelada de aço (worldsteel). Para 2031, a meta da Gerdau é diminuir as emissões de carbono para 0,82 t de CO₂e por tonelada de aço. As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3) e Nova Iorque (NYSE).

A Din4mo é uma consultoria especializada em negócios de impacto social, que tem como objetivo apoiar startups em seu desenvolvimento, assim como orientar organizações consolidadas que possuem interesse em negócios sociais. Uma de suas principais expertises é criar soluções que transformem as condições dos empreendedores e o seu ecossistema, para que eles enfrentem os desafios dos negócios, atinjam escala e cresçam de forma sustentável. Entre os serviços, a Din4mo oferece consultoria em captação de recursos, aprimoramento de modelos de negócios e lançamento comercial de produtos e serviços (Go to Market).