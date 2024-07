Bolsas da Europa fecham em alta, animadas por NY, bancos e ajuda da Hermès

As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira (26), à medida que os mercados em Wall Street subiam após a divulgação de um dado de inflação nos Estados Unidos em linha com o esperado. Balanços corporativos locais ajudaram no ambiente, com o Natwest reagindo com forte valorização em Londres. Em Paris, onde um forte esquema de segurança cercava o centro da cidade em meio aos eventos ligados à abertura dos Jogos Olímpicos, o índice CAC-40 subiu após a Hermès Internsational anunciar resultado acima do esperado.

Em Londres, o FTSE-100 fechou com ganhos de 1,21%, aos 8.285,71 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,65%, encerrando o dia em 18.417,55 pontos. Em Paris, o CAC 40 terminou em 7.517,68 pontos, com desempenho positivo de 1,22%. Após uma semana de instabilidade, o FTSE acumulou alta de 1,59% e o DAX, de 1,38%. Paris caiu 0,22% na semana.

Em Nova York, os três principais índices registravam ganhos, embalados pelo índice de preços do PCE dos EUA, que é a medida favorita de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O dado subiu 0,1% em julho, ante junho, confirmando as projeções. Ontem, os mercados americanos tiveram um dia mais tranquilo, após os três índices derreterem na quarta-feira (24) em meio a uma acentuada queda de ações de gigantes de tecnologia.

Em Londres, as ações do NatWest fecharam em alta de 6,54% após o banco britânico anunciar lucro e receita com juros no segundo trimestre que agradaram aos investidores.

As ações da Hermès International subiram 4,10%, ajudando a estancar as perdas de ações relacionadas ao mercado de luxo. A fabricante de bolsas Birkin anunciou crescimento nas vendas, além de informar que registrou bom desempenho em todas as regiões, exceto na Ásia.

Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,73%, fechando em 6.669,78 pontos, com os papéis do grupo Jeronimo Martins respondendo pela segunda maior queda porcentual, com baixa de 3,93%, depois de um tombo de 17% ontem ainda em razão da frustração com balanço.

Em Milão, o FTSE Mib fechou em alta de 0,12%, aos 33.812,44 pontos. Em Madri, o Ibex 35 terminou com valorização de 0,18%, aos 11.165,90 pontos. As cotações são preliminares.