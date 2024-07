Aneel autoriza destinação de recursos de projeto de eficiência energética para vítimas das enchentes no RS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a implantação do projeto intitulado "Energia Para Reconstruir – Eficiência Energética Para a População Impactada Pela Enchente". Com um custo total previsto em cerca de R$ 10,1 milhões, o projeto busca não apenas reestabelecer as condições de vida das famílias afetadas, mas também promover a transformação do mercado e hábitos de consumo de energia.

O projeto, proposto pela CEEE Grupo Equatorial Energia, prevê a distribuição de cerca de 13,5 mil lâmpadas LED, 2,7 mil refrigeradores de uma porta e 2,7 mil chuveiros energeticamente eficientes para aproximadamente 2,7 mil famílias afetadas pelas enchentes. Esses equipamentos visam substituir os itens danificados pelas inundações, promovendo não apenas a reconstrução, mas também garantir a mínima eficiência energética nos lares dos consumidores beneficiados.