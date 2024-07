Rodada de negócios entre empresários alemães e gaúchos acontece em Porto Alegre

Uma rodada de negócios foi realizada nesta quinta-feira (25) entre empresários alemães e gaúchos em Porto Alegre. A programação, coordenada pela Câmara Brasil-Alemanha no RS, faz parte da programação do bicentenário da imigração germânica no Estado. A comitiva de 14 empresários são do estado alemão da Renânia-Palatinado e deve ficar no Rio Grande do Sul até o dia 27 de julho.

O objetivo é aproximar representantes de empresas de vários setores e da área pública que vêm em busca de parceiros locais para a efetivação de negócios. As empresas brasileiras que desejam expandir ou iniciar sua atuação no mercado internacional também puderam participar gratuitamente das rodadas.

De acordo com Larissa Behling, coordenadora de Relações Internacionais e Feiras da Câmara, esta é a primeira etapa para que os empresários alemães busquem parcerias brasileiras. "Eles estão buscando projetos que possam desenvolver em conjunto ou, ainda, parcerias, clientes finais", relatou. O encontro aconteceu no Hotel Hilton, em Porto Alegre. Depois desse encontro, se há sinergia entre os dois lados, as negociações avançam.

As empresas selecionadas para a rodada de negócios passaram por um filtro de necessidades apontadas pelos empresários alemães. "Eles nos passam o perfil, se querem um distribuidor, ou qual o perfil desejado, e nós buscamos aqui". Não há necessidade da empresa brasileira ser oriunda de imigrantes alemães.

Ainda conforme Larissa, a comitiva germânica tem gostado bastante do Rio Grande do Sul e ficou surpresa com a organização logística, apesar das cheias de maio, que fecharam o aeroporto Salgado Filho, na Capital. Nesta sexta-feira pela manhã, a comitiva deve se reunir no Instituto Caldeira, polo de inovação no 4° Distrito de Porto Alegre.

A delegação alemã é composta por empresas das áreas de tecnologia médica, finanças, TI, mercado de suplementos, vinhos, exportação de matéria-prima e parceria para fabricação de protetores para carrinhos de bebê, telhas plásticas patenteadas, componentes para câmaras de vácuo e sensores ópticos. Larissa destacou o interesse dos empresários pela tecnologia médica. "O Rio Grande do Sul é um polo forte na área", disse.

Para ela, eventos como esse são importantes para contribuir com a economia local. "É gratificante, também tenho raízes oriundas da imigração. Então, colaborar para os negócios entre os dois países e para a economia local é gratificante", refletiu Larissa.

Durante a visita, os alemães participam de atividades culturais ligadas à imigração e se encontram com autoridades, entre elas, o governador Eduardo Leite.