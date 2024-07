Ibram: Faturamento do setor mineral foi de R$ 129,5 bilhões no 1º semestre

O faturamento do setor de mineração somou R$ 129,5 bilhões no primeiro semestre de 2024, o que representa um avanço de 8% em comparação com o mesmo período do ano passado, informou nesta quarta-feira (24) o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann.

De acordo com Jungmann, a apreciação do dólar durante os seis primeiros meses do ano trouxe um impacto positivo relevante para o aumento do faturamento do setor, decorrente da alta exposição do setor à exportação. O valor médio da moeda americana no período, segundo Jungmann, foi de R$ 4,86.

De acordo com os dados do instituto, a arrecadação de impostos, tributos e encargos foi de R$ 44,7 bilhões no primeiro semestre, valor 8% maior que no mesmo intervalo de 2023. O recolhimento com o Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) foi de R$ 3,6 bilhões.

O segmento manteve a previsão de investimentos para o ciclo 2024 a 2028 em US$ 64,5 bilhões.

Balança Comercial

A balança comercial do setor mineral no Brasil somou US$ 13,66 bilhões no primeiro semestre de 2024, o que representa uma alta de 26,31% na comparação com o mesmo período do ano anterior, conforme mostraram os dados do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

Conforme aponta o instituto, as exportações nacionais de minerais nos seis primeiros meses de 2024 totalizaram em valores financeiros US$ 21,5 bilhões, alta de 8,5% ante o mesmo período do ano anterior. No mesma base de comparação, o volume direcionado ao mercado exterior somou 186 milhões de toneladas, aumento de 5%.

O Ibram destaca ainda que as exportações de minerais contribuíram em 41% para a balança comercial nacional no primeiro semestre.

As importações de minerais, por sua vez, somaram US$ 4,3 bilhões no primeiro semestre de 2024, queda de 31% ante os seis primeiros meses de 2023.

Considerando o faturamento de R$ 129,5 bilhões no primeiro semestre divulgado pelo Ibram, o presidente do instituto, Raul Jungmann, destacou que os ganhos com a venda de minério de ferro responderam por 62% do total do resultado, o equivalente a R$ 80,1 bilhões.

O porta-voz do Ibram destacou ainda a importância do Brasil diversificar o seu faturamento e explorar outros metais presentes no território nacional, reduzindo a dependência do setor minerário sobre o mercado consumidor asiático.