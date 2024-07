Receita abre nesta quarta consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal libera nesta quarta (24), a partir das 10h, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. O fisco pagará R$ 8,5 bilhões a 6,09 milhões de contribuintes. O depósito será feito no dia 31 de julho na forma definida pelo contribuinte no momento da entrega da declaração.

site da Receita A consulta para saber se receberá a restituição é feita no, no aplicativo Meu Imposto de Renda (pelo celular ou tablet) ou no portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal). É preciso ter conta nível prata ou ouro no portal gov.br.

De acordo com a Receita, o terceiro lote tem a seguinte divisão:

- 14.756 idosos com 80 anos ou mais;

- 95.040 idosos entre 60 e 79 anos;

- 9.672 contribuintes com deficiência ou doença grave;

- 34.014 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

- 54.241 contribuintes que moram no Rio Grande do Sul;

- 5.711.130 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram pela restituição via Pix.

Foram contempladas ainda 172.719 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Segundo a Receita, esse lote também tem contribuintes que entregaram o IR de anos anteriores, mas que estavam na malha fina e só tiveram o pagamento liberado agora.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2024



Lote - Data do pagamento

3º - 31 de julho

4º - 30 de agosto

5º - 30 de setembro

Quem não foi contemplado agora terá o valor corrigido quando receber. A correção será de 1% e um acréscimo proporcional da taxa Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano.

PASSO A PASSO PARA CONSULTAR PELO SITE

- Entre no site de consulta da restituição do IR: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/

- Informe o número do CPF e a data de nascimento

- Em "Exercício", selecione 2024

- Clique na captcha "Sou humano" e clique em consultar

PASSO A PASSO PARA CONSULTAR PELO APP MEU IMPOSTO DE RENDA

Entre no aplicativo e veja no item "Declaração do IRPF" a situação do IRPF 2024.

Por questão de segurança, o aplicativo traz uma informação simplificada e disponibiliza as seguintes mensagens:

- Não entregue: Declaração que ainda não foi entregue

- Omissão de entrega da declaração: Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou

- Aguardando processamento: Declaração foi recebida, mas ainda está sendo processada

- Com pendências: Declaração tem pendências e está na malha fina

- Intimação ou notificação emitida: Declaração está na malha fina e há intimação para apresentação de documentos ou notificação de lançamento para a declaração

- Fila de restituição: Declaração foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi disponibilizada

- Processada: Declaração já foi processada pela Receita. Para quem tem imposto a pagar, o sistema mostrará se o pagamento já foi feito

- Cancelada: Declaração foi cancelada pelo contribuinte ou por ofício

PASSO A PASSO PARA CONSULTAR NO E-CAC

- Entre no site do e-CAC e faça o login no portal gov.br

- Clique em Meu Imposto de Renda no menu do lado esquerdo e veja no item "Declaração do IRPF" em "IRPF 2024"

- Se houver pendências, vá em "Pendências de malha" que a Receita informará quais correções precisam ser feitas

- A correção deverá ser feita e o contribuinte precisará enviar uma declaração retificadora. Não há limite para o envio de retificadoras, mas como o envio ocorre após 31 de maio não será mais possível alterar o modelo de tributação (simplificada ou deduções legais).

SE NÃO ESTIVER NO TERCEIRO LOTE, QUANDO VOU RECEBER?

Quem não estiver na lista terá mais três lotes para receber de volta o imposto pago a mais à Receita em 2024.

O fisco fecha a lista de pagamentos entre os dias 10 e 12 de cada mês. A consulta costuma ser liberada uma semana antes. Os outros três lotes serão sempre pagos no último dia útil do mês.