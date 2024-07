Receita abre nesta quarta consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal libera nesta quarta (24), a partir das 10h, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. O fisco pagará R$ 8,5 bilhões a 6,09 milhões de contribuintes. O depósito será feito no dia 31 de julho na forma definida pelo contribuinte no momento da entrega da declaração.

A consulta para saber se receberá a restituição é feita no site da Receita, no aplicativo Meu Imposto de Renda (pelo celular ou tablet) ou no portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal). É preciso ter conta nível prata ou ouro no portal gov.br.

De acordo com a Receita, o terceiro lote tem a seguinte divisão:

- 14.756 idosos com 80 anos ou mais;

- 95.040 idosos entre 60 e 79 anos;

- 9.672 contribuintes com deficiência ou doença grave;

- 34.014 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

- 54.241 contribuintes que moram no Rio Grande do Sul;

- 5.711.130 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram pela restituição via Pix.

Foram contempladas ainda 172.719 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Segundo a Receita, esse lote também tem contribuintes que entregaram o IR de anos anteriores, mas que estavam na malha fina e só tiveram o pagamento liberado agora.

Calendário de restituição do imposto de renda 2024

Lote - Data do pagamento

3º - 31 de julho

4º - 30 de agosto

5º - 30 de setembro

Quem não foi contemplado agora terá o valor corrigido quando receber. A correção será de 1% e um acréscimo proporcional da taxa Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano.