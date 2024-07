Rede hoteleira celebra os melhores resultados em Gramado desde as enchentes de maio

Recuperando os patamares anteriores às enchentes de maio, Gramado comemora os melhores resultados para o turismo desde o mês de março. Como reflexo, houve um incremento no número de hóspedes nos hotéis da cidade, confirmando a retomada das atividades na região.

A gerente de vendas da Rede Laghetto Hotéis, Carina Santos, destacou os números alcançados recentemente: "Neste julho, estamos chegando uma ocupação de cerca de 70%, mas o último fim de semana foi extremamente bem vendido, com ocupação na casa dos 90% a 95%". De acordo com ela, este sucesso é fruto de um ano inteiro de dedicação ao encantamento do cliente, oferecendo diárias estendidas, promoções diferenciadas e um atendimento personalizado, que incentivam os hóspedes a prolongarem sua estadia.

Segundo a executiva, no entanto, ainda haverá momentos desafiadores, "porque hoje o que impede o movimento de estar maior é realmente como chegar até aqui por causa do aeroporto", comenta Carina. Apesar disso, a rede afirma vir trabalhado com cartas de crédito, garantindo aos clientes que, se não puderem viajar agora, quando forem à Gramado serão bem-recebidos. "A confiabilidade que a Laghetto passa para o cliente o deixou muito mais tranquilo. Se não consegue ir agora, daqui a pouco estará na Laghetto," acrescenta.

O futuro ainda reserva desafios para a Rede, afirma Catarina, especialmente em agosto e setembro. Mas, com a reabertura do Aeroporto Salgado Filho em outubro, as expectativas são altas. De acordo com ela, a procura por novembro e dezembro já está alta, impulsionada pelo Natal Luz de Gramado, com muitas reservas já finalizadas ou quase finalizadas.