Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após dia de recuperação em Wall Street

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, após Wall Street se recuperar ontem apesar de incertezas no cenário político dos EUA.O índice japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com baixa marginal de 0,01%, a 39.594,39 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,39% em Seul, a 2.774,29 pontos, o Hang Seng caiu 0,94% em Hong Kong, a 17.469,36 pontos, e o Taiex saltou 2,76% em Taiwan, a 22.871,84 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos, em meio à recuperação de ações ligadas a semicondutores.Na China continental, os mercados ficaram no vermelho pelo segundo dia seguido, em meio à avaliação de que os últimos estímulos monetários de Pequim são insuficientes para impulsionar a economia. O Xangai Composto recuou 1,65%, a 2.915,37 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 2,58%, a 1.566,95 pontos, pressionados por ações de fabricantes de bebidas alcoólicas e semicondutores.Ontem, o banco central chinês (PBoC) cortou alguns de seus principais juros em 10 pontos-base, falhando em melhorar o humor de investidores que anseiam por iniciativas bem mais ousadas após a forte desaceleração da economia chinesa no segundo trimestre."O tamanho importa. E, obviamente, um corte de 10 (pontos-base) não é particularmente inspirador. Com certeza, nem perto dos estímulos 'agressivos' que são, sem dúvida, o que a economia precisa", disseram analistas do Mizuho Bank, em comentário a clientes.O tom misto da Ásia veio depois que as bolsas de Nova York se recuperaram de recentes perdas ontem, em especial no setor de tecnologia, um dia após o presidente dos EUA, o democrata Joe Biden, desistir de buscar a reeleição em novembro, abrindo o caminho para que sua vice, Kamala Harris, enfrente o ex-presidente e republicano Donald Trump na disputa pela Casa Branca.Na Oceania, a bolsa australiana teve um dia positivo, após acumular perdas por três sessões consecutivas. O S&P/ASX 200 avançou 0,50% em Sydney, a 7.971,10 pontos, com ganhos liderados por ações de grandes bancos domésticos.