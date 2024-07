Connection Terroirs do Brasil terá 14 painéis com especialistas

Os últimos dias de agosto serão de intercâmbio cultural e de sabores entre diferentes regiões brasileiras em Gramado. De 28 a 31 de agosto, a cidade recebe o Connection Terroirs do Brasil que leva para a serra gaúcha especialistas daqui e do exterior para debater importantes temas para o avanço do reconhecimento dos produtos de origem no país, um dos objetivos principais do evento.



Os painéis irão acontecer no Palácio dos Festivais com nomes como Léo Farah, Capitão da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Bernardo Cardoso, Diretor de Turismo de Portugal no Brasil; Gabriela Testa, Diretora do Instituto de Promoção Turística do Ministério do Interior da República Argentina; e Giovana Ulian, CEO da Biossplena Regeneração Urbana.



Entre os temas que serão abordados estão ESG, cases de Indicações Geográficas (IG), cases internacionais, marketing, sustentabilidade, gastronomia e políticas públicas. Defensor da comida do Sul e dos produtos de origem, o chef Marcos Livi, do grupo Bah, é um dos painelistas confirmados. Ele irá falar sobre territórios gastronômicos e as diferenças entre cozinha regional e cozinha de território.



“O que aconteceu ao longo dos anos? A gente foi lá no outro extremo, a gente saiu do Brasil, a gente foi aplaudir o mundo, a gente faz viagens gastronômicas pelo mundo e não faz dentro do nosso país, dentro do nosso estado. Existe uma confusão muito grande do que é a cozinha de território com o que é cozinha regional”, destacou em recente encontro com a imprensa em Gramado. O painel de Livi acontece na quinta-feira, às 11h40.

Os ingressos para assistir à programação de conteúdos do evento estão à venda no valor de R$ 350 com renda integral revertida para a reconstrução da cidade de Santa Tereza, severamente atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Quem adquirir ingresso, também passa a ter acesso gratuito a 11 atrações da região: Prawer Chocolates, Mátria Parque, Olivas de Gramado, Mini Mundo, Vila da Mônica, Garden Park, Geo Museu, Alpen Park, Mundo Lugano, A Mina e Cristais de Gramado.