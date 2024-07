CMPC inaugura núcleo de inovação no Tecnopuc em Porto Alegre

A CMPC inaugura o seu núcleo de inovação no Tecnopuc, Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, em Porto Alegre. O escritório, que foi confirmado no mês de março, buscará soluções inovadoras e sustentáveis. O espaço passar a acolher a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da empresa e está aberto para conectar a multinacional chilena a estudantes, professores e startups incubadas no local.



De acordo com a diretora de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da CMPC, Bibiana Rubini, o trabalho da área está orientado para encontrar soluções de curto, médio e longo prazo. "É muito importante inaugurarmos nosso escritório neste espaço tão prestigiado e que reúne conhecimento, empresas e startups em busca de soluções sustentáveis para as demandas da sociedade e do mercado", afirma.



"Definimos nos instalar no TecnoPuc com o objetivo de abrir as portas do nosso P&D para encontrar novas ideias, recursos e tecnologias. Buscamos parcerias que irão acelerar nossos projetos e resultados, já que temos objetivos desafiadores na estratégia CMPC 2030", completa.



A chegada da CMPC ao Tecnopuc tem por objetivo ampliar o alcance da corporação na produção de projetos e encontrar mais oportunidades de conexões com outras instituições públicas, privadas ou de ensino.



Em 2023, a CMPC lançou um fundo global de US$ 100 milhões para investir em startups, parcerias com outras empresas e universidades, além de iniciativas voltadas para a Pesquisa & Desenvolvimento, e Inovação. Entre os objetivos está o apoio a projetos de desenvolvimento de soluções a partir da floresta plantada em matéria de digitalização, circularidade, fibras têxteis, embalagens sustentáveis, madeira, biomateriais e energia verde.



Como reconhecimento a essas ações, a CMPC foi eleita líder do ranking de Sustentabilidade Corporativa da S&P Global. No ano passado, a CMPC já havia sido eleita a empresa mais sustentável do mundo na categoria Celulose e Papel pelo Índice Dow Jones de Sustentabilidade 2023, que é um dos indicadores mais respeitados nesta área.