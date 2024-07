Estudo da FGV mostra melhora na confiança dos microempreendedores

A confiança dos Microempreendedores Individuais (MEI) brasileiros apresenta melhora em junho na comparação com o mês anterior, aponta estudo do Sebrae e Fundação Getulio Vargas (FGV). O IC-MEI variou, positivamente, 3,5 pontos, impulsionado, principalmente, pelo resultado da Indústria de Transformação, que cresceu 5,6 pontos, e do setor de Serviços, com crescimento de 4,3 pontos.

O Índice é elaborado a partir cruzamento entre a avaliação da situação atual e a tendência dos negócios e demanda prevista. Segundo o atual levantamento, entre os microempreendedores individuais houve uma alta de 5,3 pontos no Índice de Expectativa (variação de 124,2 pontos para 129,5), puxada, em especial, também pela elevação da expectativa dos MEI da Industria (9,5 pontos), em comparação com o mês de maio. Enquanto isso, o indicador da situação atual avançou 1,7 ponto (de 69,6 para 71,3), na média geral.



"O microempreendedor é aquele que enfrenta todas as dificuldades de um mercado econômico que foi feito para os grandes, para a acumulação das riquezas. São aqueles que enfrentam as adversidades. Desta forma, este índice de confiança é extraordinário, pois esses negócios precisam de visibilidade e, com isso, conquistar longevidade e sobrevivência das empresas. Com isso, passamos a ter a segurança necessária no ambiente de negócios proporcionada pelo presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. O país está no rumo certo com os índices econômicos refletindo melhora na vida dos brasileiros", comenta.