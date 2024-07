Fluxo cambial total em 2024, até 12 de julho, é positivo em US$ 10,210 bi, aponta BC

O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 10,210 bilhões este ano, até a última sexta-feira (12), segundo dados preliminares do Banco Central. Em 2023, houve entrada líquida de US$ 11,491 bilhões.

O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 33,135 bilhões, com aportes de US$ 316,510 bilhões e retirada de US$ 349,644 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior é positivo em US$ 43,344 bilhões em 2024, com importações de US$ 125,447 bilhões e exportações de US$ 168,791 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 18,822 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 40,154 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 109,815 bilhões em outras entradas.

Mensal

O fluxo cambial brasileiro foi negativo em US$ 1,229 bilhão em julho, até a última sexta-feira, segundo dados preliminares do BC. As estatísticas finais serão divulgadas até a terceira semana do próximo mês. Em junho, o fluxo foi positivo em US$ 5,603 bilhões.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 2,069 bilhões, resultado de US$ 23,018 bilhões em compras e US$ 25,087 bilhões em vendas. O segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo preliminar até a segunda semana do mês é positivo em US$ 840 milhões no comércio exterior, com US$ 9,401 bilhões em importações e US$ 10,241 bilhões em exportações. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,371 bilhão em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 2,640 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 6,231 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 389 milhões na semana passada.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 603 milhões entre os dias 8 e 12, com compras no valor de US$ 10,695 bilhões e vendas de US$ 11,299 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 215 milhões, com US$ 4,380 bilhões em importações e US$ 4,595 bilhões em exportações. Nas exportações, estão incluídos US$ 628 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 1,091 bilhão em pagamento antecipado (PA) e US$ 2,876 bilhões em outras entradas.